Aitor Puñal lo tiene claro con el ascenso del UCAM: "Da igual cómo, lo importante es conseguirlo"

El futbolista Aitor Puñal ha comparecido ante los medios en la previa del partido de este domingo contra el FC La Unión Atlético. El centrocampista ha destacado la unidad del vestuario en la recta final de la temporada: "El vestuario está muy unido. Estamos deseando que llegue el partido del domingo".

El UCAM Murcia CF ocupa la segunda posición en la tabla, a solo un punto del líder, y se medirá a un rival que se encuentra a dos puntos de los puestos de descenso. "Cada partido es muy complicado, ya lo hemos visto durante toda la temporada. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos para conseguir los tres puntos y estar más cerca de alcanzar el objetivo del ascenso", ha señalado Puñal.

El objetivo del ascenso

Me imagino al UCAM Murcia CF la próxima temporada en Primera Federación" Aitor Puñal Jugador de UCAM Murcia CF

Sobre las opciones de ascenso, el jugador se ha mostrado ambicioso y claro. "Me imagino al UCAM Murcia CF la próxima temporada en Primera Federación", ha afirmado con rotundidad. Para Puñal, la forma de lograrlo es secundaria: "Me da igual hacerlo de forma directa o a través del playoff. Lo importante es conseguirlo y que el año que viene estemos en una categoría superior".

Adaptación y confianza

Me han hecho muy fácil la adaptación y eso dice mucho del club y del grupo que tenemos" Aitor Puñal Jugador de UCAM Murcia CF

El centrocampista, que llegó en el mercado invernal, ha expresado su gratitud por la acogida recibida. "El vestuario me ha tratado genial desde que llegué. Me han hecho muy fácil la adaptación y eso dice mucho del club y del grupo que tenemos", ha concluido. Desde su llegada, Puñal ha disputado diez partidos y ha anotado un gol con la camiseta universitaria.

Puñal considera que el equipo está en una posición privilegiada: "Todos habríamos firmado estar en esta situación a estas alturas del curso". Lejos de sentir presión, cree que es el momento de disfrutar: "Son jornadas en las que hay que salir a disfrutar, a hacer lo que sabemos hacer y que cada uno dé su mejor versión para estar más cerca del objetivo".