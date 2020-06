El Festival Poetas en Mayo entrega los premios de sus certámenes on-line

La asociación Hunkitu Arte ha organizado de manera online la 8ª edición del Festival Internacional de poesía Poetas en Mayo-Poetak Maiatzean del 8 al 30 de Mayo, dirigido por la poeta Elisa Rueda, con el apoyo de Fundación Vital, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco. El certamen tiene la intención de difundir la poesía en Araba y el mundo, y crear un nexo de unión entre el tejido social y que sea ilusionante.



El festival en su octava edición ha contado con :



Mas de 70 actividades online, de las cuales 16 se han retransmitido en directo a través de la web, YouTube e Instagram. Con pico de visualizaciones en directo de alrededor de 500 personas.

Se han realizado actividades desde Vitoria y desde Agurain, Izarra, Armentia, Oyón, Salinas de Añana, Rincones de Zigoitia, Fontecha, Orduña, Nanclares de la Oca, Estíbaliz, Maeztu, Lacorzanilla, e incluso un club de lectura que junto a mujeres de las 7 Cuadrillas Alavesas.

Participación de más de 500 personas (poetas, músicas/os, etc.) de todo el mundo, con una actividad muy especial que se realizó con 22 poetas desde todo el mundo: Argentina, Marruecos, Beirut, etc.

Con actividades para adultos y niños, en castellano y en euskera, destacar que más del 60% de las personas participantes han sido mujeres, que han desarrollado / dirigido los recitales o han intervenido en ellos.

Han participado diversos colectivos, organizaciones o asociaciones como son: Cáritas (Vitoria y desde varios lugares de Álava), Asociación “Down Araba - Isabel Orbe “, La Hora Violeta- Club de lectura Feminista ,Laia Eskola, Genías, etc.

Participación de las corales: Kulmina - Abestatxa, Gurasoak - San Viator y San Antonio de Iralabarri desde Bilbao.

Dos talleres prácticos realizados online con una media de participantes de más de 15 personas por taller. Uno de estos talleres se llevó a cabo junto con la Organización Anti rumores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Recital para el tranvía: cada lunes se ha recitado poesía desde su casa para el tranvía. La participación de gente en esta actividad ha sido muy alta y con personas de todo el mundo.

Páginas de cristal comenzó tímidamente durante los primeros días, pero llegaron a unirse más de 100 comercios a la iniciativa de llenar todos los escaparates de la Vitoria y Agurain de poesía.

Aunque todas las actividades se realizaron online, se ha recordado en cada actividad los lugares donde estaba programado realizarlas que van desde Los Caños, Bibat, Museo Artium, Casa del Cordón, Museo de Bellas Artes, Sala Ágora del Semillero de Empresas, Centro Cívicos, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Huertas de las Brígidas… y muchos otros lugares de Vitoria y Álava.

Dentro de las actividades desarrolladas del festival se han celebrado varios certámenes para todos los públicos en castellano y en euskera. Estos momentos que hemos pasado han sido más llevaderos gracias a la música, el cine, la poesía, la creatividad y, en definitiva, gracias a la cultura. Ver lo que los artistas hacen en sus ventanas y balcones fue la motivación para desarrollar estos certámenes:



-Recital en la ventana: certamen que invitaba a escribir versos propios y a recitarlos en la ventana o en el balcón. Ganadores:

1º PREMIO: Kay Olabuenaga

2º PREMIO: Ander López de Goikoetxea

-Poesía al viento: Certamen en el que se incentivaba la poesía y la creatividad, para exponer de una manera diferente un poema. Ganadores:

1º PREMIO: Gurutxe Ramírez

2º PREMIO: Iker Etxaniz

-La esquina del verso: Certamen de video-poemas para jóvenes de 8-25 años. Ganadores:

1º PREMIO: Sanguita Oiarzabal

2º PREMIO: Macarena Gálvez

Además, se ha llevado a cabo un último certamen en colaboración de las/os internos/as del centro Penitenciario de Zaballa: “Libertad bajo palabra”. Ganadores:

1º PREMIO: Rozilene de Fátima

2º PREMIO: Zaloa Presumido

3º PREMIO: Jairo Carmena