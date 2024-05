Familia del joven apuñalado en Getxo: "No se pudo hacer nada por salvar su vida"

Una tía del varón de Luis Felipe, el joven de 23 años muerto en la noche del sábado en el barrio getxotarra de Algorta ha asegurado que el joven había salido de casa poco antes de que sucedieran los hechos y no saben por qué bajó a la calle donde resultó agredido. "Cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada", ha asegurado.





Muere un joven apuñalado en una trifulca en Getxo, Bizkaia Un joven de 24 años ha fallecido esta pasada madrugada tras ser apuñalado en una zona de bares de Algorta, en Getxo, Bizkaia y la ertzaintza detiene a cinco menores relacionados José Luis MartínBilbao 26 may 2024 - 10:58

No saben lo que pudo pasar

La tía del joven, con quien vivía en un inmueble de Algorta, ha asegurado "no conocer las circunstancias en que se pudieron desarrollar los hechos".

Tía del joven apuñalado: "Acababa de salir de casa y a los 20 minutos nos tocaron la puerta y nos dijeron que habían apuñalado a Felipe"

La mujer también ha reconocido que sus propios familiares pensaban que la víctima aún se encontraba en casa.





Aviso de amigos

Tal y como ha relatado, cuando bajaron a la calle tras ser alertados de lo acontecido por unas amigas de la víctima, que les dijeron que Felipe estaba "muy malherido", solo vieron cómo los servicios sanitarios le estaban "prestando auxilios, pero cuando llegó al hospital no se pudo hacer nada".

"Es lo único que sabemos porque no hemos podido ni verle. No dio tiempo ni a que se produjera una pelea. Bajó solo de casa y no sabemos por qué salió, ya que estaba en casa jugando a la 'play'", ha insistido, al tiempo que ha indicado estar a la espera del informe del forense.





Es todo "muy extraño"

Por último, y tras reconocer que no pudo ver a los cinco detenidos, ha sostenido que es muy extraño porque "en Algorta esas cosas no son normales". "Siempre ha sido un barrio muy sano, pero últimamente viene gente de otras partes a armar jaleos. Es una pena", ha finalizado.













Investigación abierta

Poco antes de la medianoche, la Ertzaintza, conjuntamente con la Policía Local de Getxo, localizaban en la estación de metro de Algorta, a cinco menores presuntamente implicados en esta agresión y procedían a su arresto, en el marco de la investigación abierta por la policíoa autonómica.

Asimismo, en una papelera de la estación localizaron dos cuchillos con restos de sangre que, presuntamente, fueron utilizados para cometer el homicidio.





Condena del ayuntamiento

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha condenado la muerte del joven tras haber sido apuñalado y ha subrayado que la localidad no acepta "este tipo de comportamientos".

Tras resaltar que en Getxo no se aceptan este tipo de comportamientos, Agirre ha condenado lo sucedido y ha remarcado que Getxo es "un municipio de paz y diverso". "Entre todos trabajamos cada día en la convivencia", ha añadido.

Asimismo, la regidora ha trasladado su solidaridad a la familia de la víctima, que fallecía tras ser trasladado al hospital barakaldés de Cruces.