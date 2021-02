Euskadi retira las mascarillas de rejilla por no proteger contra la covid

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha solicitado la retirada de las conocidas mascarillas de rejilla, tras comprobar que su eficaz en menor y sólo protege un 15,3% contra la covid cuando la norma UNE-0065 exige que alcance el 90%Kontsumobide.

La institución no ha querido esperar más y ha dado un paso al frente para pedir a los laboratorios que determinen la eficacia de este protector. En contra de todo pronóstico, dada su extensión entre la población, Euskadi ha confirmado que se trata de una mascarilla poco eficaz y que no sirve para enfrentar el virus. Se han analizado los requisitos de respirabilidad y filtración necesarios para un adecuado uso y se ha comprobado que su etiquetado no es veraz. El objeto de análisis era comprobar que la descripción del etiquetado se ajustaba a lo requerido (UNE-0065:2020), algo que se ha demostrado que no es así, ya que sólo protege un 15,3% de lo recomendado.

El informe determina un incumplimiento en la parte de filtración bacteriana. Razón por la que Kontsumobide se ha reunido con la empresa fabricante de las mascarillas de rejilla y alertar la falsa información que evidencia el producto. Ante la gravedad de la situación, el productor se ha puesto a disposición del Instituto para ofrecer toda su colaboración y ha anunciado la pronta retirada el producto de los distintos distribuidores y puntos de venta del País Vasco.

El Instituto Vasco de Consumo pondrá en marcha próximamente una nueva campaña de inspección para comprobar la efectividad de las mascarillas higiénicas. El Ministerio de Consumo publicó el 12 de febrero la nueva Orden para establecer los requisitos de información y comercialización de este producto y dió a las empresas un plazo de 30 días para adecuarse a la normativa. Una vez finalice el el plazo, Kontsumobide pondrá en marcha una nueva campaña sancionadora.

ERRORES EN EL ETIQUETADO

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, confirmaba hace unos semanas la detección de errores en el etiquetado de las mascarillas higiénicas y mascarillas FFP2 del 69% de las mascarillas analizadas en la campaña de inspección llevada a cabo durante la segunda ola de la pandemia, en 53 establecimientos de Euskadi. Por ello, el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, anunciaba que realizaría nuevas campañas de inspección con carácter sancionador e instaba a "extremar las precauciones" y a estar "especialmente atento" en las compras 'online' para comprobar las características del producto que se va adquirir.