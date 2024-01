Euskadi arranca la precampaña para las próximas elecciones autonómicas

Entre los más madrugadores está el PSE; que esta semana presentaba las lineas principales de su propuesta electoral, un programa pensando en las necesidades reales de los ciudadanos y que busca ser una alternativa tanto a PNV como a EHBildu

“Una alternativa” a modelos caducos, como explicaba el secretario general del PSE, Eneko Andueza.













Andueza ha vuelto a rechazar cualquier posibilidad de acuerdo con EHBildu. y ha dicho a su candidato, Pello Otxandiano, que solo contempla dos modelos de futuro Gobierno: uno conformado por socialistas y PNV, liderado por el propio Andueza y otro formado por la coalición soberanista y los jeltzales, encabezado por el propio Otxandiano.





PP Vasco





El PP también ha puesto en marcha su maquinaria y anunciaba para finales de febrero y principios de marzo una convención en la que participará Alberto Nuñea Feijoó.

Precisamente esta semana visitaba Euskadi la vicesecretaria de organización del PP a nivel nacional, Carmen Funez, que defendía en COPE Euskadi el papel del PP como alternativa a un PNV que ha demostrado su fracaso como gestor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado













También el candidato del PP a la lehendakaritza, Javier de Andrés, lanzaba el mismo mensaje haciendo hincapié en la necesidad de destacar su utilidad a la sociedad vasca.





PNV





En el PNV mientras tanto Imanol Pradales ha superado ya los procesos electorales internos como candidato único y sin alternativas a suceder a Iñigo Urkullu.

Pradales, todavía diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, será proclamado oficialmente candidato de PNV a lehendakari el 27 en Durango, tras recabar el apoyo "unánime" de las bases en la segunda vuelta del proceso electoral interno de la formación jeltzale.

Será la Asamblea Nacional la que ratifique la candidatura, al igual que la de Bakartxo Tejeria para repetir como presidenta del Parlamento vasco.





EHBIldu





En EHBldu su candidato Pello Otxandiano centra sus esfuerzos en atraer al PSE a una alianza como la que les ha permitido gobernar Pamplona con el apoyo socialista, algo que ya ha rechazado de plano Eneko Andueza





¿Y Podemos?





Por fin en el ámbito político no nacionalista a la izquierda del PSE todavía está por ver si Podemos alcanza un acuerdo de coalición con Sumar y otras fuerzas como Ezker Anitza o Equo, pero de momento a la espera de esa coalición o no son los únicos que no cuentan con un candidato ya elegido.