Euskadi afronta otro día de calor extremo con alerta naranja y aviso rojo

El calor sigue apretando en Euskadi. La jornada de este martes 12 de agosto arranca con alerta naranja de Euskalmet por temperaturas extremas en todo el territorio y aviso rojo de la AEMET para el sur de Bizkaia y Gipuzkoa. En el interior, las máximas oscilarán entre los 35 y 40 ºC, aunque en algunos puntos podrían alcanzarse los 41 o 42. En la costa, el termómetro rondará los 33-34 ºC, con un respiro relativo cuando por la tarde entre la brisa marina. Además de estas alertas, este martes se ha vuelto a activar un aviso amarillo durante todo el día por riesgo de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la baja humedad relativa.

15 personas atendidas por calor en las últimas horas

El Servicio de Emergencias de Osakidetza atendió este lunes a 15 personas con síntomas compatibles con golpe de calor, como mareos, desmayos y fatiga. De ellas, trece fueron trasladadas a hospitales o centros de salud. Los casos se distribuyen en Gipuzkoa (10), Bizkaia (4) y Álava (1), con edades comprendidas entre los 29 y los 91 años.

Desde el Departamento de Salud se insiste en seguir las recomendaciones del Plan de Calor 2025, que pide extremar las precauciones con colectivos vulnerables -niños, personas mayores, embarazadas y pacientes crónicos-, hidratarse con frecuencia, evitar la exposición solar en las horas centrales y no dejar a nadie dentro de vehículos estacionados.

Hay que extremar precauciones ante el calor

Cambios a partir de la tarde del martes

La previsión de Euskalmet apunta a una mañana y mediodía soleadas y con algo de calima, pero a partir de media tarde aumentarán las nubes de evolución y podrían registrarse chubascos dispersos y tormentas ocasionales, con rachas fuertes de viento y riesgo de granizo.

Se espera que en algunas zonas del interior el mercurio baje cerca de 10 grados en menos de una hora cuando lleguen las tormentas. Las lluvias podrían prolongarse hasta la madrugada del miércoles.

Calor sofocante

Una tregua breve antes de un nuevo episodio sofocante

El miércoles y el jueves las temperaturas se suavizarán, quedando por debajo de los 30 grados en la mayor parte de Euskadi, aunque el ambiente seguirá veraniego. Sin embargo, a partir del viernes, coincidiendo con el inicio de Aste Nagusia en Bilbao, se espera un nuevo repunte del calor, con máximas que podrían llegar a los 44 grados en el centro de la capital vizcaína y humedad muy alta, lo que incrementará la sensación térmica.