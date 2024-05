Estos son los horarios definitivos del BBK Music Legends

El BBK BILBAO MUSIC LEGENDS FEST, patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por Dekker Events, traerá, como es habitual, grandes leyendas de la música a Bilbao en junio y da hoy a conocer los horarios de sus actuaciones que ya están disponibles en la página web oficial del festival así como en sus Redes Sociales Facebook e Instagram. Tras agotar recientemente las entradas de PISTA, el festival solo dispone ya de las últimas localidades en la GRADA 3, las denominadas “Last Call Tickets” puestas a la venta el pasado mes de marzo tras completarse los dos primeros niveles de este sector.





Horario y cartel definitivo

El viernes 14 de junio, abrirá el festival el power trío de SUSAN SANTOS (Extremadura), con la propia Susan al frente liderando una banda del mejor blues-rock. Ese mismo día, actuarán también en el escenario principal: THE JAYHAWKS (Minnesota - EEUU), considerada una de las mejores formaciones de la música popular americana, THE PRETENDERS (Hereford – Reino Unido), la banda liderada por la carismática Chrissie Hynde como cabezas de cartel del viernes, y THE SCREAMIN’ CHEETAH WHEELIES (Tennessee - EEUU), con su clásico y enérgico rock sureño y con fecha exclusiva en España en 2024.

El sábado 15 de junio, el músico de rock euskaldun PETTI abrirá el escenario principal y será el encargado de dar comienzo al segundo día del “Legends”. Más tarde, con otro show exclusivo en España, los míticos CANNED HEAT (Los Ángeles – California) llenarán el Bilbao Arena del mejor blues-rock/boogie, para después dar paso a DEEP PURPLE (Hertford-Reino Unido), cabezas de cartel del sábado y artífices de grandes e innolvidables temas clásicos de la cultura del rock. Por último, BLUES PILLS (Suecia y EE.UU.), con la poderosa voz de Elin Larsson al frente de la banda de rock-blues, cerrarán esta edición del BBK Bilbao Music Legends Fest.

















Entradas con acceso especial

Además, como viene siendo habitual, todas las personas que hayan adquirido entradas de PISTA o GRADAS 1 y 2, podrán acceder a la explanada exterior “Voodoo Child Bar” donde actuarán en directo las bandas locales Arnau & The Honky Tonk Losers, Kinki Boys, Nevadah, Sotomonte, The Ribbons y Ziin & The Melody Breakers y donde se encontrará una amplia zona gastronómica, así como un stand de merchandising, entre otros.

Por motivos de seguridad y evacuación, esta explanada exterior no estará conectada con la GRADA 3 , por lo que las personas que tengan este tipo de entrada NO podrán acceder a dicha zona. Comprendiendo dicha limitación, estas localidades están a la venta a un precio reducido y dispondrán de una terraza al aire libre así como de oferta gastronómica y stand de merchandising. Al igual que las gradas 1 y 2, estas localidades dispondránde asientos no numerados desde los que se podrá disfrutar de las actuaciones de todas las bandas que pasarán por el escenario principal: The Pretenders, Deep Purple, The Screamin’ Cheetah Wheelies, The Jayhawks, Canned Heat, Blues Pills, Susan Santos y Petti.