Esther Martínez critica que Aburto haya "mirado a otro lado" y no por la seguridad de los bilbaínos

A dos meses para las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, Esther Martínez, actual juntera y candidata del Partido Popular a la alcaldía de Bilbao, centra su campaña en la seguridad de los bilbaínos. Martínez quiere "recuperar" el liderazgo de la ciudad y que la capital vizcaína vuelva a ser un "referente en el conjunto de España". "Los bilbaínos estamos perdiendo oportunidades y creo que es algo que tenemos que atajar con caracter inmediato", asegura.

La candidata popular busca "un nuevo modelo de ciudad" que pasa principalmente por "materiaizar las oportunidades" que presenta la Villa. Entre sus principales objetivos, está el devolver la seguridad a la capital vizcaína tras conocerse que la mayor preocupación de los vecinos vuelve a ser la inseguirdad en la calle. En este sentido, asegura que "Aburto ha mirado a otro lado" y que con esta actitud pasiva "el problema no deja de crecer y los bilbaínos no dejamos de sufrir". "Con restarle importancia lo que se hace es no tomar medias", insiste.

"Reorganizar la policía municipal" para dotar de mayor seguridad

Esther Martínez critica "la política de la avestruz" que emplea el altual alcalde de Bilbao. Asegura que "esconde la cabeza debajo de la tierra como si no pasara nada" lo que implica que "el 60% de las personas" no denuncien porque consideran que no es necesario ante la falta de seguridad policial.

La candidata del Partido Popular se ha comprometido a ejecutar un Plan Integral de Seguridad en sus primeros 100 días de mandato para devolver la tranquilidad a la capital. Propone "reorganizar la policía municipal", con "un plan de accion" que no hemos tenido hasta ahora. Y es que considera que "para sentir la seguridad también necesitamos tener a la policia en la calle", por ello apuesta por mayor dotación policial como "policías de barrio, en horario comercial y que siempre va a pie de calle". Además, quiere incorporar un "centro de control" para que todos nos sinatmos más protegidos y establecer "puntos laguntza", en cada uno de los distritos con cámaras y botones de emergencia. También considera importantes "lectores de matriculas en todas las entradas y salidas de Bilbao para saber si es robado" y para cumplir con las demanda de los profesionales, incorporar "pistolas taser para disuadir y camaras en los trajes policiales".