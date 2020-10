Enrich y Luna admiten que grabaron el video sexual sin el consentimiento de la joven que aparece en él.

En el juicio que ha comenzado este miércoles en San Sebastián, el actual capitán del Eibar, Sergi Enrich y el ex jugador del club y actual jugador del Girona, Antonio Luna, han reconocido que grabaron en abril del 2026 un video sexual sin el consentimiento de la mujer que aparece en el mismo y han señalado al tercer acusado, Eddy Silvestre, actual jugador del Albacete, como el autor de su difusión, ya que ellos nunca pensaron en hacerlo público. Tanto Enrich como Luna han reconocido que la denunciante les pidió que no le grabaran y que posteriormente, a través de una llamada, insistió en que "borraran el vídeo" y que a pesar de haberle dicho que lo harían, no lo borraron. Enrich ha pedido perdón a la joven y ha señalado que "son imágenes muy duras y no he podido ni mirar los vídeos". Por su parte, Antonio Luna, con la voz entrecortada por el llanto, ha destacado que en ningún momento valoraron la posibilidad de que "todo acabara como acabó" y que "nunca lo hicieron para hacerle daño ni mucho menos". Ambos jugadores han declarado que sólo enviaron el vídeo al futbolista Eddy Silvestre, quien sin embargo ha negado haber sido el auto de la difusión y ha señalado que "lo borré nada más verlo".

La defensa de la víctima, Iñigo Iruin, ha confirmado tras la primera sesión del juicio que la joven está "bien", que hace cuatro años tuvo una fase inicial con momentos complicados pero que en la actualidad se encuentra "totalmente recuperada", y ha subrayado que la joven ha venido con ánimo y que se marcha "satisfecha" porque ha conseguido el objetivo principal que "era que se reconociera que ella nunca otorgó consentimiento para la grabación y difusión posterior del vídeo", lo que le produce alivio y satisfacción.

El juicio se reanudará mañana jueves tras haber declarado a puerta cerrada la víctima, para preservar su intimidad, y tras haber comparecido los testigos y los peritos. Tanto la fiscalía como la acusación particular que ejerce la joven han rebajado sus peticiones iniciales de 5 a 2 años de cárcel para Enrich y Luna, por la atenuante de "confesión y petición de perdón". El abogado de la víctima, Iñigo Iruin, ha destacado además que ambos han incrementado la cuantía económica que se solicitaba para la víctima y que han elevado a 110.000 euros. Por el contrario, la fiscalía y la acusación particular mantienen respectivamente la petición de 2 y de 3 años de cárcel para Eddy Silvestre como autor de la difusión del vídeo sexual al que se le pide 30.000 euros de compensación económica.