Eneko Goia, alcalde de San Sebastian, satisfecho en las primeras 48 horas de Semana Grande

El alcalde de San Sebastian, Eneko Goia, ha valorado con buena nota las primeras 48 horas de la fiesta donostiarra y ha contado en nuestros micrófonos de "Mediodía

en COPE Euskadi", que lo que más le preocupa es la seguridad en general y las agresiones en particular, no sólo en fiestas sino también fuera de ellas. Asegura que es

en este tema donde ponen el foco de atención desde el Ayuntamiento de San Sebastian y por ello han incrementado las medidas de seguridad.

Ante la pregunta de si cree que ahora existen más agresiones o si es que se difunden más ha respondido que " la respuesta no es única; por una parte antes se dejaban

"pasar" algunos comportamientos que ahora no, se denuncian y eso significa que hay una mayor concienciación y se hace lo que se tiene que hacer . Por otra parte parece, dentro de una

cierta prudencia, que existen ciertos comportamientos alentados por internet u otras condiciones, puede ser por ejemplo lo que los expertos observan de que hay consumo de pornografía en edades tempranas, etc."



Goia asume que es normal que en estas fechas que la ciudad acoja a un gran número de visitantes, sea del resto de Gipuzkoa o de otros lugares, y que la responsabilidad

por parte del consistorio es ser capaces de que la ciudad continúe siendo atractiva y mantener un equilibrio óptimo.

También hemos hablado con el alcalde acerca de la tasa turística que no ha salido adelante y ha defendido que sería muy interesante para Donosti porque con ella se obtendrían

ingresos para la ciudad y para la asistencia ante eventos puntuales. Seguirá defendiendo esa tasa para su ciudad.



Lo que no defendería el alcalde es que la noria se quedase permanentemente en San Sebastian." El buen perfume en frasco pequeño, mejor " ha dicho. Considera que no hay que abusar

de este atractivo que en navidad tiene un repunte muy destacado de visitas pero que después tiene momentos más bajos. Además piensa que la noria tiene su impacto visual en la ciudad y se pensaría mucho

si eso sería bueno para siempre.

Por último, queríamos saber si el alcalde tiene tiempo para disfrutar de Semana Grande y nos ha contado que procura salir cada tarde con su familia, acude a la cita de los

gigantes y cabezudos y después realiza una actividad distinta cada día hasta llegar a los fuegos artificiales que tampoco se pierde cada noche.

Piensa que las fiestas se están disfrutando cada vez más, sobre todo por los jóvenes que ya no se las quieren perder y el resto de la familia planifica las vacaciones

en torno a ellas.

El cañozazo de inicio de Aste Nagusia en Donosti ha sido buena muestra de la amplia participación y Eneko Goia ve que el éxito de esa llamada puede residir en una serie de

elementos " muy nuestros ", como la vestimenta militar y un cañón y la pieza que se interpreta que es " muy popular y querida "

Su deseo es que el ambiente festivo se extienda por los demás barrios y por eso su esfuerzo se encamina a ello.