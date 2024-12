Las diócesis vascas se suman al Jubileo de la Esperanza: es un tiempo de "reseteo”

Hace una semana, el día de Nochebuena, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y dio inicio al Jubileo, un acontecimiento de gran importancia para toda la Iglesia. Un tiempo dedicado «a consolidar la fe y la solidaridad», durante el que se concede la indulgencia o el perdón de los pecados a todos aquellos que hagan obras de caridad y atraviesen algunas de las Puertas Santas.

El origen judío de la tradición

El Jubileo es una de las tradiciones más significativas de la Iglesia Católica. En esta ocasión se celebra bajo el título “Jubileo de la Esperanza”. Todas las diócesis se suman a esta fiesta y en todas ellas hay templos jubilares.

El jubileo es una tradición de origen judío, recuerda en COPE Euskadi Manuel Gómez Tavira, vicario episcopal de la diócesis de Vitoria. Cada 50 años se celebraba como un año de descanso de la tierra (para fortalecer los cultivos) y la liberación de los esclavos para restaurar la igualdad y reducir las diferencias entre ricos y pobres. La Iglesia Católica inició la tradición del Año Santo en 1300 con el Papa Bonifacio VIII, quien había previsto un Jubileo cada siglo. Posteriormente, esto se redujo a intervalos de 33 años (como la duración de la vida terrenal de Jesús) y a partir de 1450, la cadencia del Jubileo se redujo aún más, y desde entonces se celebra cada 25 años para permitir que cada generación viva al menos un Año Santo.

roma, destino de pergrinación

El pasado día de Nochebuena, el Papa Francisco inauguró oficialmente el Jubileo de la Esperanza 2025 con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en Roma. El paso a través de una Puerta Santa durante el Jubileo simboliza la entrada en una nueva vida en Cristo y el inicio de un camino de conversión.

Pocos días después, abrió una segunda puerta "santa" en una cárcel de Roma, la de Rebibbia. "He querido que la segunda puerta santa fuese aquí, en una cárcel", dijo el pontífice. "He querido que cada uno de nosotros, que estamos aquí dentro y fuera, tengamos la oportunidad de abrir de par en par las puertas de nuestro corazón y comprender que la esperanza no defrauda", explicó a los presos.

La elección no es fortuita, porque el papa quiere así llevar esperanza a las personas privadas de libertad.

También las otras 3 basílicas mayores de Roma cuentan con Puerta Santa. Son las de San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo.

75 años de las diócesis vascas

En Euskadi, las diócesis vascas se suman a las celebraciones con un hito especial para este 2025. Se van a cumplir los 75 años de su existencia. “Hasta hace 75 años -recuerda Tavira- solo existía la diócesis de Vitoria. A partir de ese momento se crean las otras dos: Bilbao y San Sebastián”. “Ese acontecimiento se va a recordar este próximo año”.

Álava cuenta con templos jubilares repartidos por toda la provincia. Son la Catedral de Santa María, la concatedral de María Inmaculada, la iglesia de San Miguel, el Santuario de la Virgen Blanca, el Santuario de la Virgen de Estíbaliz, el Santuario de la Virgen de Angosto, el Santuario de Nuestra Señora de la Encina de Artziniega y la monumental capilla de la Virgen del Pilar en el interior de la iglesia de San Juan de Laguardia.

Un momento de la procesión con que se abrió el Año Jubilar en Vitoria

En Bizkaia, por su parte, están la Catedral y la basílica de Elorrio. Mientras Gipuzkoa cuenta con “puertas santas” en la Catedral del Buen Pastor, Arantzazu, Loyola y la cárcel de Martutene.

Tavira ha llamado a practicar la “misericordia y caridad con los más pobres” en este año jubilar y ha destacado la designación de las sedes vitorianas de Caritas y la obra social Berakah como “lugares jubilares” durante el año 2025.

“Que el Señor nos llene de esperanza, que es lo que más necesitamos en nuestro mundo”, ha pedido el vicario a través de los micrófonos de COPE.