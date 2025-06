Las comarcas del Goierri y Tolosaldea afectadas por las inundaciones evalúan los daños y trabajan para recuperar la normalidad

Los vecinos de las comarcas del Goierri y de Tolosaldea afectados por las inundaciones del viernes tardarán tiempo en olvidar lo ocurrido. Una “súpercélula” tormentosa se generó en Urbasa, recorrió Gipuzkoa siguiendo el trazado de la N-1 y afectó a una docena de municipios que todavía este lunes se emplean a fondo para recuperar la normalidad mientras evalúan los daños producidos por la “impredecible” tormenta que se desató la noche del viernes. Pantxo Rueda, de Ibarra, es uno de los vecinos afectados al que este episodio le pilló por “sorpresa” trabajando y con el que hemos hablado en Cope Euskadi.

La tormenta le pilló a Pantxo trabajando en el turno de noche en una papelera de la zona y ya entonces intuyó lo que estaba por venir. "Era como un río entrando del monte, a chorro, agua y barro. Tuvieron que parar las máquinas. Se fue la luz. Entraba por todos lados, a mi me recordó lo de Valencia", explica.

Consiguió llegar a las 6,00 horas a su casa en Ibarra y se dio cuenta de los destrozos que el agua había causado en su garaje a donde había trasladado numerosas pertenencias porque está a punto de realizar una reforma en casa. "Había bajado un montón de cosas, miles de discos, enciclopedias, ropas, muebles y documentación, hasta las escrituras de la casa", detalla. Cuando abrió la puerta del garaje la sorpresa fue enorme. "Casi me caigo porque era como si estuviera en alta mar, todo flotando", explica.

Cinco horas necesitó el sábado con ayuda de su hermano y de sus sobrinos para limpiar el garaje. Lo mejor es que no ha sido su vivienda. "Eso hubiera sido peor", explica. Ahora no sabe qué pasará con el seguro. Ha dado parte al Seguro del Hogar pero no sabe si podrá hacerse cargo de lo que ha perdido por la inundación.

Pertenencias de Pantxo Rueda afectadas por las inundaciones

reunión entre la diputación y los alcaldes afectados

Los municipios afectados por las inundaciones en Gipuzkoa tardarán semanas en recuperarse. De momento este lunes se dedican a evaluar los daños y a intentar recuperar la normalidad perdida. Es una jornada de reuniones según explica el alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Rituerto.

"Nos hemos reunido con la Brigada y la Guardia Municipal para marcar las prioridades y para planificar los trabajos que hay que hacer en los próximos días como librar los derrumbes y limpiar las carreteras y zonas con barro y piedras", explica.

Los alcaldes pedirán este martes la colaboración institucional en la mesa de trabajo que se va a activar y en la que la diputada general, Eider Mendoza, analizará qué medidas se toman, junto a los municipios afectados, para reparar las "cuantiosas pérdidas" tras las inundaciones.