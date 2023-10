El chef Carlos Nuez sale de la cocina para presentar su primer libro: 'El Cuenta Pintxos'

El chef donostiarra Carlos Nuez presenta este miércoles en Tabakalera su nuevo libro, 'El cuenta cuentos'. El confinamiento fue el punto de partida de este proyecto que acaba de ver la luz. No se trata de un libro de recetas si no de una reflexión profunda del circo de la gastronomía. El cocinero habla desde la parte del cliente hasta la situación actual, pasando por partes como lo que nunca se habla del interior de las cocinas o la evolución que han sufrido las barras de pintxos e incluso se atreve con la turistificación de Gipuzkoa y lo que eso ha supuesto en el sector donde incluye su visión sobre el Instituto del Pintxo. "Hasta ahora todo lo que vemos de la gastronomía, en redes o blogs se cuenta desde fuera de la cocina. Yo he querido contar los que se siente y se vive dentro de los fogones" añade el cocinero.









"El circo" gastronómico

El cocinero estructura el libro en tres partes bien diferenciadas. Una primera biográfica con un resumen de lo que ha sido hasta ahora su carrera profesional y en la que aparecen también algunas interesantes anécdotas. Una segunda parte con diferentes fragmentos en los que va haciendo una crítica reflexiva sobre el mundo actual de la gastronomía y la hostelería. Todo ello en pequeños fragmentos fáciles de leer. Y finalmente una tercera parte donde hace un repaso a sus creaciones culinarias, en formato pintxo, más importantes. Son los pintxos con los que ha ganado los numerosos concursos donde se ha presentado. "No se trata de facilitar la receta sino de explicar el concepto, cómo surge la idea y cómo se va desarrollando. Me parecía más importante contar todo el proceso que sol oponer la receta y listo. Creo que al lector le va a ser más útil saber cómo surgió la idea que ponerse a hacer el pintxo en casa", asegura.