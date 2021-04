Bizkaia acogerá en 2022 la gala gastronómica “The 50 NEXT”, los futuros líderes de la gastronomía

Bizkaia volverá a ser el escenario de un gran evento internacional en el que se dará cita el mundo de la gastronomía. El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia colaboran de nuevo con la organización de "The World´s 50 Best Restaurants" para colocar a Euskadi a la vanguardia del sector. En esta ocasión a través de un nuevo proyecto que ha sido bautizado como "50 Next" y que busca identificar a los líderes de la próxima generación en el ámbito gastronómico.

Primera edición





La primera edición de la lista 50 Next se ha lanzado a nivel internacional esta misma semana. Está compuesta por 24 mujeres y 19 hombres de entre 20 y 35 años y se ha dividido en 7 categorías en las que se reconoce a quienes trabajan en el ámbito de la gastronomía en producción, tecnología, educación, industrias creativas, ciencia, hostelería y activismo. Los jóvenes talentos incluidos en esta primera lista 50 Next provienen de 34 países distintos y entre todas y todos ellos se encuentran los hermanos Ion y Mikel Zapiain (Donostia) que han renovado el sector de la sidra y la joven de Sodupe, Maitane Alonso, que ha inventado una máquina para conservar alimentos.



La diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, y el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, han presentado este mediodía el proyecto junto al director de contenidos de 50 Best, William Drew, y la responsable del proyecto, Laura Price. Han estado acompañados por Maitane Alonso, que a sus 20 años es la persona más joven de la lista 50 Next, y Mikel Zapiain.



Ainara Basurko y Bittor Oroz han confirmado que al lanzamiento internacional de la lista le seguirá un evento presencial que se celebrará en Bilbao en 2022, una vez que las restricciones lo permitan. "Un evento que volverá a situar a Euskadi y a Bizkaia en el centro del panorama gastronómico internacional y en el que se darán cita los y las jóvenes talentos llamados a ser líderes de la próxima generación, así como algunos de los mejores chefs del mundo y profesionales del ámbito gastronómico de todos los ámbitos. Con todo ello este proyecto se enmarca dentro de la estrategia integral Euskadi Basque Country y apunta a valores compartidos por la sociedad vasca como la cultura del esfuerzo, el compromiso, la capacidad de superación, la vocación innovadora y competitiva, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en un marco global", ha explicado el viceconsejero Bittor Oroz.



Tanto la organización del 50 Best como el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia confían en que el año que viene sea posible celebrar ese gran evento, en el que se reconocerá y homenajeará a los y las integrantes que figuran en las listas de 2021 y 2022. No sólo eso, se desarrollarán actividades para fomentar el diálogo e incentivar nuevas relaciones dentro de la comunidad gastronómica. Y está previsto, además, que se sumen también representantes del grupo de restaurantes ‘Best of the Best’ que anteriormente ocuparon el primer lugar en la lista anual de "The World´s 50 Best Restaurants".



"Este proyecto nos sitúa un paso por delante en el desarrollo futuro del sector, gastronómico y alimentario, en el que queremos seguir siendo referentes. Vincular 50 Next a Bizkaia representa una gran oportunidad para mostrar nuestra apuesta por la innovación y el talento. El futuro de la gastronomía no se ha escrito aún: veremos nuevos modelos de negocio, cambios en la manera de consumir y viajar, nuevas aplicaciones tecnológicas, asistiremos a nuevos descubrimientos e ideas inspiradoras e innovadoras que revolucionarán el futuro de la gastronomía", ha avanzado Ainara Basurko.



William Drew, director de contenido de 50 Best, ha subrayado que "a medida que el mundo de la gastronomía se esfuerza por recuperarse de los efectos devastadores de la pandemia, para nosotros es más importante que nunca apoyar, empoderar y reconocer a quienes se encuentran en todos los niveles de la cadena de alimentos y bebidas. Al reunir esta lista verdaderamente diversa de jóvenes con el apoyo de Basque Culinary Center, la región de Bizkaia y la familia 50 Best, nos comprometemos a nutrir, elevar y proporcionar una plataforma para quienes luchan por un futuro mejor para la gastronomía. 50 Next nos permite conectar a los líderes de hoy con la próxima generación."

50 Next: la lista inaugural





Una lista, pero no un ranking. La lista inaugural tiene como objetivo representar la diversidad de la escena gastronómica mundial, con personas de 34 países diferentes en seis continentes. Para elaborarla, se han considerado un total de 700 candidatos entre postulaciones directas, nominaciones de terceros y talentos seleccionados por el equipo del Basque Culinary Center, socio académico de 50 Next.



No hay ranking dentro de las categorías y cada categoría comprende un amplio espectro de profesiones. Los integrantes de la lista son reconocidos por su contribución general a la gastronomía, así como por su potencial continuo para impulsar un cambio positivo significativo.



La selección de 2021 también incluye al australiano Josh Niland, el innovador "carnicero del pescado", como él mismo se define; la defensora de la agricultura progresiva Cherrie Atilano de Filipinas; el innovador tecnológico ghanés Isaac Sesi; la pionera indígena mexicana Claudia Albertina Ruiz y Jhannel Tomlinson, una activista jamaicana del cambio climático que empodera a las mujeres a través del café.