Bilbao crea el consejo de mayores de la villa

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha anunciado que la ciudad pondrá en marcha un club senior para compartir experiencias y un Consejo de Personas Mayores y lo ha hecho en el marco de la recepción este lunes en el Ayuntamiento a una representación de las Asociaciones de Mayores de Bilbao.



Este domingo, día 1, se desarrolló la fiesta del Día de los Mayores, que el Ayuntamiento ha celebrado este lunes con un recibimiento en el Salón Árabe a una representación de las Asociaciones de Mayores de la Villa, una recepción en la que se han hecho entrega de los reconocimientos a ocho personas que han tenido un papel relevante en las diferentes asociaciones y grupos que contribuyen a impulsar el envejecimiento activo en la ciudad.



Por la tarde se ha celebrado en el Teatro Campos Eliseos, la III Gala "Bilbao, con las Personas Mayores", con la entrega de los premios "Bilbao, Ciudad Amigable con las Personas Mayores", que reconocen la labor altruista de personas mayores comprometidas con la convivencia y la mejora de la calidad de vida de Bilbao, sus barrios y sus vecinos. En este caso, los reconocidos han sido José Ramón García, Marina Montero, Alfonso Gómez Rodríguez y Moises Arce Espiña.



En esta fiesta, las personas mayores de Bilbao disfrutarán de las actuaciones de Tor Magoa, Bilbotxeros Band y los Trikitilaris Etxebarria.



Durante su intervención, Aburto, que ha estado acompañado también por el concejal de Acción Social, Juan Ibarretxe, ha aludido a los proyectos que el Ayuntamiento bilbaíno tiene "en mente", en materia de personas mayores y ha adelantado la puesta en marcha de un "Club senior", en el que "compartir experiencias", así como la formalización también de "un espacio de encuentro", un "Consejo de Personas Mayores de la Villa"



En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con diversos consejos, pero que creen necesario poner en marcha un Consejo de Personas Mayores.



Ha asegurado también que continuarán trabajando para luchar contra la "lacra de la soledad no deseada" y que se hará con "una estrategia". Aburto ha dicho creer que es muy importante trabajar en la soledad no deseada, dado que "muchas veces" las personas que viven solas lo hacen "porque no les queda otro remedio". El regidor ha considerado "una obligación" luchar contra la soledad no deseada y "no algo que podemos elegir o no.



En ese sentido ha reiterado que tienen "la obligación de desarrollar políticas y servicios que ayuden a la gente a no estar sola", al tiempo que ha destacado que seguirán apoyando a las asociaciones de mayores de la Villa con subvenciones y convenios que les permitan desarrollar sus actividades y mantener los centros adecuados a las necesidades actuales y a las que sigan surgiendo.

Nuevos retos





Ha recordado también que a día de hoy el 32% de la población de la ciudad tiene más ya de 60 años y que "la cifra sigue aumentando", lo que "obliga a pensar en nuevos proyectos, en nuevos retos". De esta forma, son "retos" los que implican "seguir adaptando Bilbao y garantizar la calidad de vida de las personas a medida que envejecemos", así como seguir favoreciendo su "plena participación", tomando en cuenta sus necesidades, sus intereses y también sus expectativas o deseos.



En ese sentido, ha destacado que tendrán que saber aprovechar las experiencias, la sabiduría y los deseos de seguir aportando, contribuyendo al futuro de la ciudad por parte de las personas mayores, así como también "aprender de sus vidas, de las vidas de las personas mayores", algo que, según ha destacado, "tienen que hacer también las nuevas generaciones".



Durante su discurso, ha recordado a los presentes que estaban en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, "de su casa", y que lo estaban por la conmemoración de "un día especial", la fiesta del Día de los Mayores.



Según ha destacado, el Salón Árabe se abre "los días especiales, para las celebraciones especiales y para recibir a las personas especiales" y este lunes han querido que los mayores se sintieran "personas especiales" para su Ayuntamiento.



El regidor ha recordado que Bilbao es una ciudad amigable con las personas mayores desde 2010, un título que "es de todas aquellas personas mayores de 60 que cada día aportan su vitalidad y su granito de arena", al tiempo que ha destacado que si se es capaz de trabajar juntos, de hacerlo desde las asociaciones, el trabajo "va a dar más y mejores frutos, porque juntos somos mejores".



Aburto ha reconocido que los mayores tienen que "sortear obstáculos, sortear dificultades", aunque se intenta "cada vez ponerlo de manera más sencilla, más fácil" en relación al papeleo, a las nuevas tecnologías, "la pérdida de valores" o "la falta de voluntariado, que a veces también es algo que empieza a surgir".



Pese a esas dificultades, les ha solicitado que no "cejen en el empeño, que continúen" y sigan "firmes y fuertes", porque la labor de los mayores es "esencial", porque en definitiva Bilbao les necesita. "Desde aquí seguiremos intentando mejorar para estar a vuestra altura y facilitaros el trabajo que con tanta dedicación realizáis cada día de manera absolutamente desinteresada".



Aburto ha pedido que la comunicación con los equipos del Ayuntamiento sea "directa y ágil", "que no resulte difícil", y que los mayores transmitan "sugerencias, quejas o necesidades" y "también cosas buenas" para trabajar "en definitiva hombro con hombre con hombro", a fin de hacer de Bilbao "una ciudad adaptada a las personas, para hacer que Bilbao sea de verdad una ciudad amigable con las personas mayores".



Tras la intervención del alcalde, los homenajeados han recibido una placa conmemorativa con una imagen del Ayuntamiento de Bilbao y un pin con la bandera de Bilbao y el evento ha finalizado con una actuación de txistularis.



Este año las personas homenajeadas han sido Cecilio Rioja Arberas, presidente de la Asociación de Prejubilados y Pensionistas del Banco Santander "Abancehis", y Beatriz Carriles Ortiz, presidenta saliente de la Asociación Cultural Emays.



También lo han sido Jaime Alquegui Alquegui, presidente saliente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Zorroza; Mª Teresa Feito Fernandez Capalleja, a título póstumo, como presidenta de la Asociación Socio Cultural de la Tercera Edad de El Ñeru; Pilar Funes Rodriguez, presidenta saliente de la Asociación de Jubilados de Bolueta-Santutxu; Veremundo Fernandez Asparre, presidente saliente de la Asociación Jubilados Nabalur-Hogar Navarro; Agapita Lavin Setien, presidenta saliente de la Asociación Adinekoen Alde; y Vicente Manrique Pacheco, secretario de la Asociación "Aula de la tercera edad de Zabalburu-Soju".