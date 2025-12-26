El Ciutat deja de ser un fortín y la asistencia se resiente: de más a menos

La asistencia de espectadores al Ciutat de València ha ido de más a menos en este primer tramo de la temporada, al que el Levante UD llega colista de Primera División, y si en el primer partido en casa se registró la mejor entrada, en el del pasado sábado y último de 2025 fue la asistencia más baja por el momento.

El Levante UD, que todavía no ganado en casa esta temporada y es el peor local de LaLiga EA Sports con dos empates y cinco derrotas, cuenta casi 20.000 abonados para la campaña 25-26.

Arrancó el Ciutat de València con el duelo ante el vigente campeón de liga, el FC Barcelona, y el encuentro, que acabó con victoria visitante por 2-3, reunió a un total de 23.415 espectadores.

En septiembre llegó el turno del Real Madrid, que ganó por 1-4, y la asistencia fue de 23.361 aficionados, la segunda mejor de la temporada hasta ahora. La tercera mejor corresponde al duelo ante el Real Betis, 21.938 espectadores, y que fue en la cuarta jornada del campeonato.

Tras esos tres encuentros en casa, la afluencia de público fue menguando poco a poco. Primero con la visita del Rayo Vallecano (20.312 espectadores), luego la del Celta de Vigo (19.513 aficionados) y posteriormente con el duelo ante el Athletic Club (19.848 espectadores), según los datos que aparecen en la web de LaLiga.

La peor entrada de la campaña 25-26 hasta ahora fue la del pasado sábado, en el empate a uno ante la Real Sociedad, con la presencia en el Ciutat de València 17.346 espectadores.