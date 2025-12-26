LEVANTE UD
El Ciutat deja de ser un fortín y la asistencia se resiente: de más a menos
Con la visita del FC Barcelona y el Real Madrid, primeros visitantes del curso junto al Betis, se superaron los 23.000 espectadores. La asistencia fue cayendo hasta su peor dato en la cita ante la Real Sociedad. Sin victorias en casa
La asistencia de espectadores al Ciutat de València ha ido de más a menos en este primer tramo de la temporada, al que el Levante UD llega colista de Primera División, y si en el primer partido en casa se registró la mejor entrada, en el del pasado sábado y último de 2025 fue la asistencia más baja por el momento.
El Levante UD, que todavía no ganado en casa esta temporada y es el peor local de LaLiga EA Sports con dos empates y cinco derrotas, cuenta casi 20.000 abonados para la campaña 25-26.
Arrancó el Ciutat de València con el duelo ante el vigente campeón de liga, el FC Barcelona, y el encuentro, que acabó con victoria visitante por 2-3, reunió a un total de 23.415 espectadores.
En septiembre llegó el turno del Real Madrid, que ganó por 1-4, y la asistencia fue de 23.361 aficionados, la segunda mejor de la temporada hasta ahora. La tercera mejor corresponde al duelo ante el Real Betis, 21.938 espectadores, y que fue en la cuarta jornada del campeonato.
Tras esos tres encuentros en casa, la afluencia de público fue menguando poco a poco. Primero con la visita del Rayo Vallecano (20.312 espectadores), luego la del Celta de Vigo (19.513 aficionados) y posteriormente con el duelo ante el Athletic Club (19.848 espectadores), según los datos que aparecen en la web de LaLiga.
La peor entrada de la campaña 25-26 hasta ahora fue la del pasado sábado, en el empate a uno ante la Real Sociedad, con la presencia en el Ciutat de València 17.346 espectadores.