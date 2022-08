La Aste Nagusia de Bilbao ofrece numerosos planes para disfrutar en familia de las fiestas

La Aste Nagusia de Bilbao ofrecerá una amplia y variada programación infantil y familiar gratuita para disfrutar de las fiestas, que este año se recuperan con normalidad tras los dos años de pandemia por la covid-19.



Tal como ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado, "la diversión y el ocio gratuito están garantizados a través de numerosos planes, entre los que destacan el Txikigune, que este año se convierte en "Centro Universal de Salvamento del Planeta", con 33 actividades en las que se incluye el teatro infantil o el gran espectáculo del Desfile de la Ballena y su troupé marina.



Además, habrá cita diaria con los Gigantes y Cabezudos en su pasacalles, y la exposición en el Yacimiento de la Plaza del Corazón de María. Mañanas y tardes se celebrarán festejos de Euskal Folklore y Herri Kirolak, se disfrutará de fanfarrias y música, y también habrá por la noche los fuegos artificiales.

Txikigune





Del domingo, día 21, al domingo, 28 de agosto, el Parque Infantil Txikigune será, de nuevo, el punto de encuentro infantil y familiar durante Aste Nagusia "con una completa y variada programación" que este año girará en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.



Los niños descubrirán, a través de retos lúdicos-pedagógicos, el significado de desarrollo sostenible identificando los 17 ODS presentes en la Agenda 2030. Mediante el juego educativo, se plantean 33 actividades, diseñadas en función de la edad, divertidas, dinámicas y participativas, que tienen como ejes estratégicos las Personas, Planeta, Paz, Prosperidad y Alianzas.



Además, el Parque de Doña Casilda se convertirá, por las tardes, a las 19.30 horas, en un gran escenario de Teatro y Artes Escénicas de Calle durante las fiestas con numerosas compañías y obras. El 21 será el turno de "Gora bihotzak" con la compañía Eidabe; el 22 de "Gap of 42" de la mano de Chris-Iris; el 23 de "Kasumay" con la compañía Circo Los; el 23 estará "TNT" de la mano de la compañía Akelar; el 25 "Arin arin erbiaren abenturak", con la compañía Panpotx; el 26 "Txalaparta hutsa" de la mano de Hutsun+Ortzi; el 27 "Jump cut" de la compañía Double Take Cinematic Circus; y el 28 "Plast & Co" de la compañía Ttipia.



Para llegar al parque infantil, el Consistorio pondrá de nuevo en funcionamiento el tren Txu Txu de la "Ciudad Amiga de la Infancia". Este servicio gratuito de lanzadera circulará cada 25 minutos desde la Plaza Erkoreka hasta la Plaza Euskadi.

El desfile de la ballena





El Desfile de la Ballena, uno de los festejos más populares y esperado para disfrutar en familia, volverá a discurrir por Bilbao el 21 de agosto desde las 19.00 horas. La multitudinaria kalejira comenzará en la Plaza Circular para recorrer la Gran Vía bilbaina, hasta la Plaza Moyúa.



Será, según el Ayuntamiento, "una explosión de música y color" que tiene como protagonistas a cinco hinchables gigantes de temática marina, capitaneados por la querida Ballena Baly, acompañada del Pulpo, el Txangurro, el Besugo y la Txirla.



Otra de las citas diarias más esperadas de la Semana Grande vuelve estas fiestas todas las mañanas comandada por los dantzaris y músicos de Bizkaiko Dantzarien Biltzarra, la kalejira de los Gigantes y Cabezudos. A las 11.00 horas arrancarán cada día con sus clásicos y festivos bailes desde el Euskal Museoa para recorrer desde el domingo 21 de agosto y hasta el domingo 28 distintos espacios de la Villa.



El Consistorio, "en su apuesta por difundir la cultura vasca", ha preparado toda una programación con distintos actos de los que los más pequeños también pueden disfrutar.



Las calles y plazas del Casco Viejo acogerán más de un centenar de citas con la cultura vasca y el deporte rural euskaldun. Asimismo, se podrá disfrutar de exhibiciones de danzas, aizkolaris, harrijasotzailes, sokatira, Bilbainadas, bertsolaris, regatas de traineras y pelota.



Como broche de cada día, a las 22.30 horas, el cielo de la capital vizcaína volverá a iluminarse en las noches del 20 al 27 de agosto con los clásicos fuegos artificiales de Aste Nagusia en la XXX Edición del Concurso Internacional de Fuegos de la Villa de Bilbao, un espectáculo que se puede disfrutar desde numerosos puntos de la ciudad.



Al programa festivo que organiza el Ayuntamiento se suman, asimismo, las iniciativas de las Comparsas en las txosnas. Además, las barracas y el circo también regresan este mes de agosto al Parque Etxebarria, desde el viernes 12 de agosto al 4 de septiembre.