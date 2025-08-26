Alex Mumbrú se encuentra ingresado por una infección aguda y se perderá el debut con Alemania en el Eurobasket

La selección masculina alemana no contará con su seleccionador, Álex Mumbrú, para el partido inaugural del EuroBasket, que será ante Montenegro este miércoles a las 15:30h.

El seleccionador sufre una infección aguda y fue trasladado este lunes al hospital de Tampere (Finlandia) por precaución, tal y como ha confirmado la Federación Alemania.

Mumbrú está recibiendo tratamiento hospitalario y se encuentra notablemente mejor. Actualmente no se sabe cuándo podrá regresar al equipo, pero mientras tanto, su ayudante, Alan Ibrahimagic, continuará como entrenador principal.

Desde el punto de vista deportivo, una selección alemana en la que destaca la figura de Franz Wagner, alero de los Orlando Magic.

El menor de los Wagner -su hermano Moritz, 'Mo', no está en la convocatoria y también juega en los Magic-, también ganó el bronce en con Alemania en el pasado Eurobasket y es uno de los aleros más peligrosos para este campeonato y uno de los referentes del combinado, junto al base Dennis Schröeder.

Bajo la pesada responsabilidad de ser uno de los sucesores del legendario Dirk Nowitzki, Wagner se ha erigido como el líder del campeón mundial, siendo un anotador capaz de encestar desde cualquier lugar de la cancha.

Mumbrú contará con la baja de Krämer, reciente fichaje del Real Madrid. Un Kramer que había sido incluido en la lista definitiva del seleccionador, pero no disputó el último encuentro amistoso en Madrid ante España, donde se quedó fuera de la convocatoria.

Las consultas sobre la dolencia con el médico de la selección alemana, Oliver Putz, y los doctores de su nuevo club, el Real Madrid, depararon en la decisión de no autorizar la participación del jugador en el torneo continental,