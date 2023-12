Así quedan las pensiones en Euskadi tras la nueva subida

Esta semana hemos conocido que las pensiones de media subirán en 2024 un 3,8%. Las mínimas crecerán un 7% y habrá un aumento del 14% para casos muy específiccos. En concreto, para quienes cobran la pensión de viudedad y tienen cargas familiares, es decir, hijos, acogidos menores de 26 años o discapacitados. Además, las mínimas y no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital se revalorizan un 6,9%.

Unos incrementos que apenas ayudan, según señala de forma muy clarita María Jesus. Tiene 73 años y seguirá mirando con lupa con cada gasto. "Mil euros sen van en nada, toda subida es un alivio pero si te van a subir 40 euros es una mierda, vamos a ser sinceros", ha lamentado en el micrófono de COPE EUSKADI mientras participaba en una concentración en Vitoria.





¿Cuáles son las pensiones más alta y más baja del Estado?





Más apurada nos hemos encontrado en las misma protesta a Carmen. Tiene 66 años y cobra alrededor de 800 euros de pensión, en este caso el alivio le llega del trabajo de su hija que vive con ella en casa. Porque nos dice que el aumento de este año es insuficiente. Si llega a fin de mes es porque se aprieta el cinturón y hace mucho ejercicio de privación. "No me llega, voy muy justa con la subida de precios que ha pegado y no me alivian nada los 30 euros al mes que me va a suponer", nos ha comentado.

En Euskadi hay más pensionistas que hace un año. Según los datos de noviembre son unos 265.000 hombres y alrededor de 254.000 de mujeres. De ellas, unas 134.000 son de viudedad.La pensión de jubilación media se sitúa en 1.687 euros por lo que la vasca sigue siendo la pensión más alta del Estado en contraste con la extremeña, la más baja con cerca de 1.100 euros.