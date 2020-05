Arrojan pintura roja y panfletos al domicilio de Idoia Mendia

Desconocidos han arrojado esta noche pintura roja y octavillas en favor del preso etarra en huelga de hambre Patxi Ruiz en el portal de la vivienda, en el centro de Bilbao, de la secretaria general y candidata a lehendakari de los socialistas vascos, Idoia Mendia, en un ataque que el PSE-EE ha calificado de "fascista" porque "retrotrae a las persecuciones y amenazas de ETA y su entorno".

Según han informado fuentes del PSE-EE, en las octavillas se puede leer, en euskera, "Patxi Ruiz en huelga de hambre y sed", "Idoia Mendia y PSOE asesinos" y "Amnistía general". Después de arrojar las octavillas, los atacantes han derramado pintura roja sobre los pasquines y la puerta de la vivienda de Mendia y su marido, el teniente de alcalde de Bilbao, Alfonso Gil.

En la última semana el sector disidente de la izquierda abertzale ha realizado pintadas con lemas similares en once batzokis del PNV y en varios locales del PSE-EE y de Podemos Euskadi, y estos partidos han exigido a EH Bildu y Sortu que critiquen públicamente estos ataques. “Se han cruzado todas las líneas rojas. Esta gente sobra, como han estado siempre de más en Euskadi la intolerancia y el desprecio a la pluralidad de la sociedad vasca”, ha señalado en una nota de prensa la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, que ha calificado el ataque como una “intolerable agresión a la libertad y la pluralidad de la sociedad vasca perpetrada por fascistas”.

Los socialistas vascos no van a consentir "ninguna vuelta atrás en las conquistas de las libertades de la sociedad vasca. Tampoco la amenaza directa a una líder de un partido como el PSE-EE", que además es candidata a Lehendakari en las elecciones del 12 de julio. La dirección de los socialistas vascos recuerda que estaban acostumbrados a que "los nostálgicos del terrorismo arremetiesen periódicamente" contra sus sedes, pero atacar una vivienda de una dirigente política, "que comparte con su familia, por la que transitan muchos vecinos, es un acto de una vileza extrema, que retrotrae a las persecuciones, amenazas y señalamientos perpetrados por ETA y su entorno en tiempos que creíamos ya superados".

Además, ha asegurado que estos ataques no les van a “amedrentar, como no lo hicieron nunca los asesinatos, las amenazas y la intimidación de los fascistas”, y que, por el contrario, los socialistas van a seguir teniendo en "la libertad, la democracia y la convivencia un pilar fundamental" de su acción política.

REACCIONES DE LOS PARTIDOS

El PNV ha expresado su "solidaridad y apoyo" a Mendia, su familia y sus compañeros, y ha publicado en euskera en las redes sociales: "Ante los ataques de los fascistas vascos, democracia y solidaridad. ¡No nos asustarán¡".

También en las redes sociales, el candidato a lehendakari del PP, Carlos Iturgaiz, ha calificado de "intolerable y repugnante" este ataque, y ha trasladado a Idoia Mendia y su familia todo su "apoyo, ánimo y afecto". "Los actos de violencia callejera de estos días provienen de esos proetarras de la izquierda abertzale que son la escoria de esta sociedad", ha añadido Iturgaiz.

La portavoz parlamentaria y candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha expresado su solidaridad con la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, en cuyo domicilio han arrojado pintura roja y lanzado planfletos con la palabra "asesina", y ha afirmado que este tipo de "actos no contribuyen a avanzar en la construcción de la paz".

A través de un tuit, Iriarte se ha solidarizado con Mendia, sus familia y allegados, y ha considerado que hay que "dar pasos para avanzar en la construcción de la paz y la convivencia". "Y actos como el de hoy no contribuyen a ello", ha asegurado.

La portavoz de Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao, Ana Viñals, ha afirmado que ataques como el sufrido por la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, en su domicilio "fracturan la sociedad y merman la democracia".

A través de Twitter, Viñals ha trasladado a Mendia todo su apoyo y ha asegurado que "este tipo de actos fracturan la sociedad y merman la democracia". "Estemos a la altura y sigamos avanzando hacia la convivencia en nuestro país", ha emplazado.



Por su parte, el delegado del Gobierno del PSOE en el País Vasco, Denis Itxaso, ha señalado en un mensaje en euskera en Twitter: "Es suficiente. Es responsabilidad de todos condenar y erradicar tales ataques. Estar en silencio no es una opción". "Se les va de las manos y EH Bildu no puede permanecer en silencio mientras proliferan ataques intimidatorios hacia partidos y representantes públicos", ha concluido Itxaso.