Arantxa Echevarría presenta en COPE Euskadi su comedia 'Cada día nace un listo': "Tenía ganas de humor"

Tras la intensidad de 'La Infiltrada', la directora bilbaína Arantxa Echevarría da un giro a su carrera con 'Cada día nace un listo', una película que define como una "comedia thriller gamberra" y que aterriza en los cines el próximo 22 de mayo. Se ha estrenado ya en el F estival de Cine de Málaga, que se celebraba entre el 6 y el 15 de marzo. La cineasta ha explicado que necesitaba "desengrasar" y reírse "un poco" después de la dureza de su anterior proyecto.

Echevarría ha reconocido la dificultad del género cómico al afirmar que "hacer llorar a alguien es relativamente fácil, pero hacer que alguien se ría es muy complicado". Sostiene que una buena comedia, como las de los grandes clásicos, "pasa una vez cada mucho tiempo". Escucha la interesante y animada entrevista en COPE Euskadi clickando sobre la imagen superior.

Arantxa Echevarría en los Premios Goya de 2019

La picaresca del dinero fácil

El filme es "un retrato de la sociedad que estamos viviendo", marcada por la obsesión de conseguir dinero rápido y fácil. La trama sigue a un personaje que encarna esta picaresca, reflexionando sobre cómo unos pocos amasan fortunas mientras la mayoría lucha para llegar a fin de mes.

Trabajando no da tiempo a hacerse rico" Arantxa Echevarria, directora, guionista y productora de cine y televisión

Una frase de uno de los personajes resume la idea central de la película: "Trabajando no da tiempo a hacerse rico". Esta sentencia, según la directora, captura la esencia de una sociedad donde prospera la figura del "listillo", por eso comenta divertida que el título bien podría haber sido por ej. "tonto el último", etc...

Donostia, un escenario de contrastes

San Sebastián es el escenario elegido para retratar estas dinámicas sociales. Echevarría ha destacado que "Donosti tiene en un espacio muy pequeño todos los estratos sociales", desde el lujo del Paseo de la Concha a los barrios obreros, permitiendo que interactúen personajes de mundos completamente distintos.

La gente que dice que el dinero no da la felicidad, es que está forrado" Arantxa Echevarria, cineasta vasca

La película también satiriza el materialismo y la envidia, que la directora resume en una situación cotidiana: "nuestro gran drama es que el vecino de al lado tenga una tele de más pulgadas que la tuya". Sobre este tema, lanza otra contundente reflexión al asegurar que "la gente que dice que el dinero no da la felicidad, es que está forrado".

Para esta aventura, Echevarría ha contado con un reparto encabezado por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa; y la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro. Esta historia cuenta con guion de la propia Echevarría y Patricia Campo. La directora ha querido destacar el "giro radical" del actor Diego Anido, que venía de ser el villano en 'La Infiltrada' y ahora salta a la comedia.

El objetivo final, concluye, es que el público salga de la sala riéndose de sus propias contradicciones. La cineasta espera que el espectador abandone el cine con la sensación de "hay que ver qué pringados somos" para divertirnos acerca de nuestra propia vivencia.