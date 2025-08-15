Araia, enamorada del festival que le hace reír

Jaione Azkona, directora del festival, y Txelo Auzmendi, alcaldesa de Araia, invitan a no perderse esta cita

Araia levanta el telón de su Festival de Teatro de Humor, y ya son 32 ediciones. Grandes artistas, jóvenes promesas, premios Max, compañías de muy cerca y de muy lejos pasan por el escenario de este municipio alavés de 1.200 habitantes, "orgulloso" de su gran cita estival, cuya relevancia trasciende a Euskadi.

“Es uno de los festivales referentes de Euskadi, a nivel estatal nos van conociendo, las compañías nos llaman, tienen ganas de venir”, explica en COPE Jaione Azkona, directora del certamen. “El pueblo se sumerge en risas, en humor, en compartir... La respuesta del público siempre es positiva”.

La mujer que mató a todos

Hay espectadores de toda la vida, como Itxaso, vecina de Araia. Tiene 36 años y desde los cuatro no se ha perdido ni una función, de lo contrario “era un drama”. “Recuerdo mucho esperar las representaciones con el bocata y algún año con mantas, siempre con mucha emoción”.

humor y calor

Esta vez el termómetro va a invitar más a ir provistos con un ventilador portátil, en las horas de más calor, este fin de semana se esperan en Araia hasta 37 °C. Así que es importante este dato que nos ofrece Jaione: "los espectáculos de calle y de día serán a la sombra".

Iranzu, también vecina de Araia, celebra el gran ambiente que se genera en el pueblo, con muchos visitantes. Uno de ellos es Koldo, apasionado del festival con 10 años. Vive en Mallorca y espera “disfrutar mucho”, como otros años.

María, de Granada, también se confiesa fan de las obras de calle “del pueblito” que no se pierde desde hace tres años.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Los espectadores del festival toman la palabra

A todos les espera con los brazos abiertos y con una programación “ambiciosa y comprometida” la alcaldesa de Araia, Txelo Auzmendi.

cartel de sala

El certamen ofrecerá 11 funciones, incluyendo cuatro destacados espectáculos de sala, para los que es necesario comprar entrada, en el polideportivo Arrazpi Berri. La obra Farra, ganadora del Premio Max 2025 al mejor espectáculo lírico o musical, es uno de los platos fuertes y encabeza el cartel del sábado.

El programa ha comenzado este jueves con Espejismo, metamorfosis de una cucharilla de Koilara Teatro, una comedia absurda basada en el juego escénico entre dos actores. Este viernes, la Compañía Nía Corcor presentará La mujer que mató a todo, un cabaret tragicómico unipersonal.

Artea

El sábado, Farra de la Compañía Lucas Escobedo, coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, celebrará la vida y el teatro, mientras que el domingo cerrará con Artea de Txalo Produkzioak, una obra en euskera que explora un debate sobre arte moderno que deriva en tensiones sobre la amistad.

en 25 localidades alavesas

En paralelo, las calles acogerán espectáculos como Tot bé! de la compañía mallorquina Curolles, que reinventa la peonza tradicional, y US de la belga Midnight Company, una divertida mirada a dos personajes en busca de peligro, que constituye el esperado espectáculo de noche, a las 23 horas el 15 de agosto.

El Festival de Teatro de Humor de Araia arrancó el 2 de agosto y se extenderá durante todo el mes por 25 localidades alavesas con funciones gratuitas al aire libre.