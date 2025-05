"Sin el apoyo del sector hostelero no sería posible tener eventos como la final de la Europa League"

A menos de 72 horas para que el balón comience a rodar en San Mamés, el dispositivo de seguridad en torno a la final de la Europa League está empezando a hacerse notar ya en la capital vizcaína.

Se espera la llegada de 55.000 aficionados británicos que recalarán y se marcharán principalmente en avión, en los 170 vuelos chárter que gestionará Aena en los aeropuertos de Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Santander entre mañana, martes, y el jueves. La villa presenta estos días, además, una ocupación hotelera del 100%.

No solo destaca esa ocupación hostelera en Bilbao, ya que hay numerosos aficionados del Tottenham y el Manchester Unitred que han buscado alojamiento en Gipuzkoa, Alava y Cantabria.

Entrevista a la directora de Abba Euskalduna

Esta mañana hemos hablado en COPE Euskadi con Itxaso Aguirre, directora del hotel Abba Euskalduna, que está ubicado junto al estadio de San Mamés y que acoge estos días a componentes de la delegación de la UEFA. Aguirre subraya la importancia del sector hostelero a la hora de conseguir candidaturas como ésta, y por eso lamenta el "enfrentamiento" con el sector al poner el foco en una "especulación" de los precios de las habitaciones.

"La especulación es libre. No la hemos inventado nosotros. No seremos los primeros, ni los últimos, aunque hace escaso favor al sector. Pero no es justo poner el foco en ese punto. El grueso del alojamiento se conoce desde hace dos años", señala, por lo que estas fechas se han vendido a precios "muy competitivos" durante estos últimos meses. El problema está en los miles de seguidores del Manchester y el Tottenham que, hasta que no se ha conocido el emparejamiento de la final, ya con pocas habitaciones disponibles, no han intentado cerrar alojamiento.

"Tenemos que hablar que el sector hotelero empuja a los destinos, y que sin su empuje no se podrían conseguir este tipo de candidaturas. Tenemos que intentar que el retorno para la ciudad sea bueno, dar una imagen correcta, y abrir las puertas a la posibilidad de que otros eventos recalen aquí gracias a situar a Bilbao en el mapa", añade Aguirre.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD Y AFECCIONES

Hasta 2.000 agentes de la Ertzaintza y el grueso de la plantilla de la Policía Municipal disponible se encargarán de evitar incidentes este miércoles. Desde el consistorio se pide no usar el vehículo privado ese día y acceder a Bilbao en transporte público, fundamentalmente metro y tren, cuyos servicios serán reforzados.

El dispositivo contempla multitud de cortes de tráfico. Los más importantes se producirán en el entorno de San Mamés y afectarán fundamentalmente a los barrios de Basurto, Indautxu y Olabeaga.

Se cortará mediante vallas la Avenida Sabino Arana, entre el Sagrado Corazón y Simón Bolívar; y también el perímetro de San Mamés.