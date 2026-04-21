La AEMET instalará en Euskadi un nuevo radar para distinguir con precisión lluvia, granizo o nieve

Enric Armengol es el nuevo delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Euskadi, un cargo que asume tras la jubilación de Margarita Martín. Armengol llega en un contexto marcado por el aumento de fenómenos meteorológicos extremos y con el compromiso de "explicar bien las cosas en primer lugar" y de "tirar adelante todos los proyectos que tenemos en AEMET".

Las caras ocultas de la AEMET

Explicar bien las cosas en primer lugar" Enric Armengol Delegado AEMET en Euskadi

Más allá de la elaboración de pronósticos, que se realizan con simuladores en un supercomputador, la agencia tiene una naturaleza "poliédrica". La AEMET gestiona una red de observación con 65 estaciones en el País Vasco, como el histórico observatorio de Igeldo, y sirve datos a organismos internacionales que alimentan los modelos climáticos globales.

Una de sus labores menos conocidas es su papel en la navegación aérea. La agencia es la proveedora del servicio meteorológico en los tres aeropuertos de Euskadi: Hondarribia, Loiu y Foronda. En estas instalaciones, los observadores emiten informes cada media hora para garantizar que los aviones puedan despegar y aterrizar de forma segura.

Europa Press El nuevo delegado, Enric Armengol, junto a la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia

Un radar para diferenciar la lluvia del granizo

Con el nuevo radar vamos a tener mucha más precisión" Enric Armengol Delegado AEMET en Euskadi

Entre los proyectos de modernización destaca la renovación del radar de Monte Jata, cerca de Bilbao, cuya inauguración está proyectada para 2027. El delegado ha explicado que el dispositivo actual "ya no está a la altura de las necesidades de observación" y que el nuevo formará parte de la renovación de toda la red de radares de España.

Este nuevo radar, de tipo polarimétrico o de polarización dual, ofrecerá prestaciones superiores. A diferencia de los actuales, permitirá distinguir si las partículas son gotas de lluvia, granizo o nieve. Esta tecnología permitirá determinar con "muchísima más precisión la cantidad de agua que lleva asociada", lo que ayudará a afinar mejor las predicciones.

El nuevo delegado también ha subrayado el papel de la AEMET en el estudio del cambio climático, investigando sus efectos y desarrollando medidas de adaptación y mitigación. En este sentido, ha recordado que su deber es "informar lo más fielmente y precisa a la población, a las instituciones y a las empresas, en aras de la seguridad".