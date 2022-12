100% de seguimiento del paro en cuatro concesionarias de Bizkaibus

Sindicatos han cifrado en un 100% el seguimiento de la huelga de 24 horas convocada en cuatro de las concesionarias de Bizkaibus que siguen con el convenio sin actualizar y han advertido de que no cederán en su lucha hasta lograr un acuerdo.

Esta huelga ha sido convocada coincidiendo con la celebración de la Feria de Santo Tomás en Bilbao y, todas las concesionarias que han secundado el paro, han llevado a cabo manifestaciones desde distintos puntos hasta confluir todos ante el Palacio foral en Bilbao, donde los trabajadores han desplegado varias pancartas en las que se podía leer "Por un convenio justo".

En el transcurso de la movilización, el presidente del comité de Busturia Lea Artibai (BLB), Óscar López, de UGT y el de Ezkerraldea Meatzaldea Bus (EMB), Juan Carlos González, de CCOO, han subrayado el seguimiento total, del 100%, de esta nueva jornada de huelga que, además de en estas dos concesionarias también está convocada en Vectalia Txorierri y Vectalia Enkarterri.

Óscar López ha recordado que una de las concesionarias, la del grupo Avanza Durangaldea, tiene firmado el convenio y ha indicado que, con estas movilizaciones, están pidiendo "lo mismo que se les ha dado a ellos, el IPC" en sus salarios.

Unidos en la lucha





Según ha manifestado, no entienden que lo que es posible en una concesionaria no lo sea en otras de Bizkaibus y, por ello, ha asegurado que van a seguir unidos en esta lucha hasta conseguir el convenio.

Por su parte, el presidente de Ezkerraldea Meatzaldea Bus (EMB), Juan Carlos González, ha destacado también la unidad "desde el primer minuto" de la plantilla y de los sindicatos y ha asegurado que es "para quitarse el sombrero".

Según ha manifestado, están reivindicando un convenio "justo" y eso no es solo actualizar los salarios de acuerdo a la inflación actual, porque los trabajadores de Bizkaibuz "no tienen que ser los paganos de una situación que no han creado".

Juan Carlos González ha reconocido que les duele que en un día tan importante como la celebración de la feria de Santo Tomás muchos usuarios se vean perjudicados por esta huelga, pero ha asegurado que no tienen "otra herramienta" y les han "abocado" a los paros.

Tras indicar que no puede ser y que "no van a tolerar" que unos trabajadores de Bizkaibus tengan unas condiciones y otros otras, han advertido de que "no van a ceder" hasta conseguir un "convenio justo".

Asimismo, ha manifestado que la Diputación vizcaína, como "garante del servicio y que ha puesto a estas "multinacionales a gestionar Bizkaibus", debería decir a estas empresas que "se sienten en las mesas a solucionar este conflicto" porque no hay "ni un mínimo contacto".

Diputación





A su juicio, ante esta" falta de respeto" por parte de las empresas, la Diputación foral no se puede quedar "de espaldas" y debería ponerse "manos a la obra y coger a las empresa de las orejas para que se sienten a la mesa porque están perjudicando a los usuarios". Por último, ha insistido en que, si no se soluciona el conflicto, no vana ceder y habrá más paros.

Por su parte, ELA ha calificado de "muy positiva" la jornada de huelga en las cuatro operadoras de Bizkaibus que no han renovado su convenio de las seis existentes, ya que Avanza cuenta con acuerdo y también hay otra concesionaria que explota Euskotren con convenio firmado.

El sindicato ha cifrado en más de 600 los trabajadores que ha participado en las manifestaciones convocadas y que han concluido ante el Palacio foral. ELA ha puesto en valor la lucha "por un servicio público de calidad y por la mejora de las condiciones laborales de quien lo presta".

ELA ha señalado también que los servicios mínimos del 30% se han prestado con normalidad aunque alguna operadora ha organizado los mismos de forma que "vulneran el derecho a la huelga", algo que pondrán en manos de sus servicios jurídicos.

Por último, ha indicado que, en los próximos días, se reunirá la representación sindical de cada operador para valorar la situación y plantear calendarios de nuevas movilizaciones.