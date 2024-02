Vecinos de Igeldo: "Estáis de acuerdo con la creación de una Entidad Local Menor, sí o no?"

El Ayuntamiento de San Sebastián consultará a los vecinos de Igeldo si están de acuerdo con la constitución en dicho ámbito de una Entidad Local Menor. Tendrá lugar el 14 de abril una vez el pleno municipal haya ratificado, el 22 de febrero, el acuerdo de constitución de esta forma jurídica para Igeldo.

El objetivo es recabar su opinión, que no es vinculante y la pregunta que se plantea a los igeldotarras es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con la creación de la Entidad Local Menor en Igeldo?. La respuesta es bien sencilla, SI o NO, contenida en una papeleta que se introducirá dentro de un sobre cerrado en la urna establecida al efecto. En el caso de que el voto depositado no opte por ninguna de estas dos opciones, se considerará como voto emitido en blanco.

La votación será presencial y se celebrará el 14 de abril, de las 9,00h a las 20,00h en el edificio Itsas Aurre, situado en la plaza de Igeldo. Están convocadas todas aquellas personas empadronadas dentro de la delimitación para la Entidad Local Menor de Igeldo en el momento en el que el pleno municipal apruebe la celebración de la consulta, el 22 de febrero.

Así mismo se posibilitará la votación anticipada entre los días 8 y 12 de abril con cita previa en las dependencias del servicio de Participación, en la calle Easo 43 de San Sebastián.

En el caso de que el resultado sea favorable se remitirá el expediente a la Diputación de Gipuzkoa para su resolución mediante Decreto Foral. Si es negativo, el órgano competente manifestará públicamente y de forma razonada cómo afecta el resultado de la consulta al futuro del proyecto.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE IGELDO

El Ayuntamiento de San Sebastián decidió en octubre de 2023 aprobar el proyecto de Entidad Local Menor en Igeldo para elevar su grado de autonomía, atendiendo la demanda histórica de la agrupación Herri Kontseilua y después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulara en 2016, al considerar que no era conforme a derecho, el decreto de la Diputación de Gipuzkoa que había aprobado en 2013 la segregación de Igeldo y su constitución como nuevo municipio.

El Ayuntamiento de San Sebastián baraja cuatro bloques de competencias que irá asumiendo de forma gradual la Entidad Local Menor en Igeldo. Las más sencillas requerirán entre uno y dos años de transición y estarán referidas a "la gestión de subvenciones, la limpieza y mantenimiento de edificios y la programación cultural".