La tractorada convocada a través de las redes sociales en Gipuzkoa ha tenido una "gran respuesta"

Las tractoradas han llegado a Gipuzkoa, el único territorio del Estado que aún no se había sumado a las protestas de agricultores y ganaderos. Sin demasiadas incidencias en el tráfico y de forma pacífica han llegado cerca de un centenar de tractores a la plaza de Gipuzkoa en San Sebastián para hacer visible ante la Diputación el "difícil momento" que atraviesa el sector.

Con algo de retraso sobre el horario previsto, han entrado en San Sebastián por el Antiguo y se han desplazado al centro de la ciudad por el paseo de La Concha, procedentes de Andoain y Zarauz en un recorrido que ha durado unas 6 horas. Joseba es uno de los convocantes de esta protesta. El fin de semana, ante la tardanza de los sindicatos EHNE Y ENBA de sumarse a las protestas, que realizarán el 1 de marzo, decidió ponerse manos a la obra y crear un chat en watsapp con agricultores y ganaderos que se ha ido viralizando hasta obtener una "gran respuesta que no esperaban". Lo han hecho para hacer visible la difícil situación que atraviesan, "antes de que fuera demasiado tarde".

Alai es pastor y nos ha contado que están "asquedos" porque lo que venden es al mismo precio que hace 25 años mientras que "lo que compramos es el doble de entonces y ha llegado un punto que en que no nos llega". Jokin es baserritarra y se lamenta del "mal momento" que atraviesa sector y nos dice que "no es algo puntual". "No esperemos comer de calidad y saludable con comida más barata de fuera de aquí", subraya Jokin que explica que fuera "no hay tantas restricciones, no hay tanta seguridad en la maquinaria, el coste es menor frente a nuestras condiciones. Aquí las empresas somos pequeñas, muchas somos familias, vivimos de esto y se va a ir acabando si la situaciónsigue así".

También se han sumado a esta protesta baserritarras jubilados que han querido mostrar su apoyo a los más jóvenes. Santi nos cuenta que "a los baserritarras no les llega con sus sueldos y con los seguros para pagar la maquinaria porque muy cara". Asegura que los baserritarras trabajan "por amor propio,por afición, trabajan casi 24 horas y no le llega" y comenta que "la situación se ha agravado por la competencia de fuera, sin tratamientos, más barata y sin las mismas condiciones mientras que a nosotros nos siguen machacando".