Pablo Berger e Isabel Herguera debatirán sobre el cine de animación en "Diálogos de Cineastas"

"Diálogo de Cineastas" acoge el próximo 5 de abril una nueva sesión con la "interesante" participación de Pablo Berger, director bilbaíno nominado al Oscar a la mejor película de animación por 'Robot Dreams'. En dicho encuentro, Berger conversará sobre "el cine de animación" con la creadora donostiarra Isabel Herguera, que, tras una intensa carrera en el largometraje, debutó el año pasado en el largometraje 'El sueño de la sultana´ ganador del Premio Irizar al Cine Vasco entre otros reconocimientos.

La sesión tendrá lugar en la sala de actos del convento de Santa Teresa, en la Parte Vieja donostiarra, a las 19:00 horas. La entrada es libre, pero tienen prioridad las personas que se inscribieron en dicha programación antes del 8 de enero.

La diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez, ha recordado que la programación de "Diálogo de Cineastas", es una apuesta por el cine como una “línea de trabajo principal” que busca el apoyo, la promoción y difusión de proyectos audiovisuales. Este ciclo pretende ofrecer a la persona aficionada al cine “nuevas claves” para entender mejor "lo que se oculta a la vista" en la producción y realización de una película.

"Diálogos de Cineastas" desvela, en un ameno formato dialogado, la intrahistoria de la creación cinematográfica. A cada cineasta le acompañará alguna de las personas con las que colabora habitualmente en distintos ámbitos (montaje, interpretación, guion, producción) u otras cineastas con las que comparte generación, punto de partida o inquietudes formales y temáticas.

La tercera temporada del programa Diálogos de cineastas ha pasado su ecuador. Tras las conversaciones con el colectivo Negu Hurbilak, Víctor Iriarte y Carlos Muguiro, Elena Martín, Laura Ferrés y Javier Macipe, Isabel Coixet y Sara Mesa.

El 7 de mayo "el guion" será el protagonista de la sesión con Belén Funes y Marçal Cebrián.La hija de un ladrón / A Thief’s Daughter (2019), el debut de Funes en el largometraje, fue galardonado con el Goya a la mejor dirección novel y ambos fueron reconocidos en la categoría de mejor guion original. Cinco años después del estreno de la película en la Sección Oficial, vuelven a San Sebastián para hablar sobre "cómo afrontan el proceso de escritura de una película a cuatro manos", así como la forma en la que han encarado sus siguientes proyectos después del éxito de su primera película.

Por último, J.A. Bayona y Belén Atienzaahondarán en junio, en un día por determinar, en "el vínculo entre director y productora" que han generado a lo largo de los años. En particular, hablarán de la última película en la que han trabajado, La sociedad de la nieve / Society of the Snow, que clausuró el Festival de Venecia, recibió el Premio del Público en San Sebastián y obtuvo doce nominaciones a los Goya, entre ellos mejor película y mejor director, dos galardones de la Academia del Cine Europeo y dos nominaciones en los Oscar.