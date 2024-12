La palabra en euskera que una vasca piensa que los españoles entienden: "Nunca lo diré de otra manera"

En un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, Maddi, una joven vasca que vive en Madrid, ha compartido de manera divertida algunas de las palabras en euskera que sigue usando en la capital sin darse cuenta de que sus amigos no las entienden. Con una mezcla de humor y sorpresa, explica cómo ciertas palabras se le han quedado tan arraigadas en el vocabulario que no puede evitar usarlas, aunque sabe que no son comunes fuera del País Vasco.

Una de las primeras palabras que menciona es Hamarretako, que en euskera significa "almuerzo". Maddi confiesa que, cuando llega a clase, a menudo comenta que ha traído "uvas de Hamarretako", y se sorprende al ver las caras de confusión de sus compañeros. Para ella, Hamarretako es simplemente "almuerzo", pero reconoce que para quienes no hablan euskera, la palabra es totalmente ajena. A pesar de ello, Maddi asegura con firmeza que nunca lo dirá de otra manera: "Siempre diré Hamarretako, no me sale decir 'almuerzo'".

Otra palabra que Maddi usa sin pensarlo es Aterpe, que en su mente significa "refugio". Sin embargo, al buscar su equivalente en castellano, descubrió que es una traducción un tanto difusa, y no estaba completamente segura de su significado exacto. A pesar de esto, asegura que en cualquier situación en la que se refiera a un refugio, siempre usará Aterpe: "Nunca diré vamos al refugio, siempre voy a decir vamos al Aterpe".

La tercera palabra es Pixukide, que Maddi utiliza para referirse a su compañero o compañera de piso. En euskera, Pixukide es el término común para esta relación, y aunque en castellano se traduciría como "compañero de piso", Maddi no puede evitar usarlo para describir a las personas con las que comparte su vivienda. “Mi Pixukide me ha dicho tal…” es una frase que, según ella, usa sin pensar que sus amigos fuera del País Vasco pueden no entenderla.

Entre las expresiones más divertidas, Maddi menciona Azpimarratu, que significa “subrayar” en euskera. Aunque reconoce que la traducción es directa, ella no puede evitar usarlo como si fuera un término en castellano, y suena casi como Azpimarratuar, una versión híbrida de la palabra que le resulta más natural. “Tengo que Azpimarratu esto” es una frase que Maddi considera totalmente normal, pero para quienes no hablan euskera, puede resultar desconcertante.

El siguiente término que Maddi comparte es Harmaila, que se usa en euskera para referirse a las "gradas". Este término le trae muchos recuerdos de su juventud, especialmente de su época en la que tenía que estudiar para la selectividad, cuando la expresión Harmailas (en plural) era parte de su día a día. Aunque en castellano se traduciría como "gradas", Maddi asegura que siempre dirá Harmailas.

Maddi también cuenta cómo en su época de estudiante en Eibar, utilizaban la palabra Iruzkin para referirse a los "comentarios de texto", especialmente cuando se preparaban para los exámenes. "Tenemos que estudiar doce Iruzkins" era una frase común en su grupo, y aunque la palabra en castellano sería comentarios de texto, para ella, Iruzkin sigue siendo el término más natural.

Por último, Maddi menciona la palabra Zebrabide, que significa "paso de cebra". A pesar de ser una palabra de uso común en euskera, Maddi nunca dirá "paso de cebra" en castellano. “Mira, hay un Zebrabide” es su forma de expresarlo, sin darse cuenta de que quienes no hablan euskera pueden no entenderla.

A lo largo de su relato, Maddi reflexiona sobre cómo estas palabras, tan comunes para ella por haber crecido en el País Vasco, se le han quedado tan interiorizadas que no puede evitar usarlas, incluso en su vida diaria en Madrid. En su mente, son términos universales, pero la realidad es que el euskera sigue siendo una lengua menos comprendida fuera de su región de origen. La anécdota de Maddi se ha vuelto viral en TikTok, porque muchos de sus seguidores se sienten identificados con el fenómeno de las lenguas que, por costumbre, se siguen utilizando sin pensar en su comprensión.

Al final, la joven vasca expresa con cariño y humor que, aunque sabe que no todos entenderán estas palabras, no cambiará su forma de hablar. Para ella, el euskera es una parte fundamental de su identidad, y algunas de esas palabras siempre tendrán un lugar especial en su vocabulario.