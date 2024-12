Muestra con un tópico qué supone vivir en el País Vasco y se indignan con él: "Nunca lo he visto"

Un vídeo de TikTok de Álvaro Zulueta, donde presenta una "evolución darwiniana" de cómo se adapta una persona al vivir en el País Vasco, se ha hecho viral en la región. Sin embargo, la reacción de los vascos no ha sido precisamente de risa. Mientras algunos se lo toman a broma, otros se sienten indignados por la manera en que Zulueta interpreta las costumbres de la región, particularmente su demostración de cómo "abrir nueces con la cabeza" podría representar los diferentes niveles de adaptación al estilo de vida vasco.

El clip comienza con una escena aparentemente inofensiva: Zulueta muestra cómo, después de pasar un mes viviendo en Guipúzcoa, es capaz de abrir una nuez con las manos. "Un mes viviendo en el País Vasco", dice en el vídeo, sugiriendo que el primer mes de adaptación implica manejar las herramientas del lugar, como si fuera un paso básico en el proceso de inmersión.

Luego, muestra cómo en tres meses ha aprendido a abrir una nuez golpeándola con la frente, a lo que, con cierto tono de exageración, añade: "Tres meses en el País Vasco". Finalmente, Zulueta llega a lo que considera el culmen de la "evolución": ser capaz de abrir varias nueces consecutivamente con la cabeza, lo que, según él, indicaría que ya ha pasado un año viviendo en la región.

TikTok: @alvarodezulueta La reacción de una mujer que está al lado mientras parten nueces con la cabeza

El vídeo ha recibido miles de reacciones en TikTok, pero no todas han sido positivas. Muchos usuarios vascos han sentido que Zulueta no solo está exagerando, sino que también está distorsionando la cultura vasca para crear un estereotipo cómico que no refleja la realidad. "Los vascos no hacemos eso", sentenció uno de los comentarios más repetidos. Otro usuario, especialmente crítico, escribió: "Viviendo en el País Vasco no, viviendo en el País Vasco profundo de las montañas. Porque los vascos normales no hacen eso".

En lo que podría interpretarse como un toque de humor autocrítico, otro comentario bromeó: "No ha roto la mesa, mal hecho", fue otro de los mensajes destacados, sugiriendo que en el vídeo de Zulueta, carece de la genuina esencia vasca, que se caracteriza por un profundo respeto por la naturaleza y las costumbres locales.

Más allá de la reacción cómica, algunos comentarios señalaron la "falta de respeto" hacia las tradiciones de la región: "Eso es tener la mentalidad justa para no cagarse encima. En el País Vasco y en la China Popular". Esta respuesta parece hacer referencia, de manera sarcástica, al hecho de que algunas de las tradiciones populares vascas, como las que implican resistencia o sacrificio, son presentadas en el vídeo de Zulueta como si fueran absurdas o sobrehumanas.

Lo cierto es que, si bien el vídeo de Zulueta está claramente destinado a la comedia y a la exageración, la reacción de los vascos subraya la importancia de ser respetuoso con las culturas y las costumbres locales. La crítica a su interpretación de la adaptación vasca se extiende más allá de la cuestión de las nueces y llega a los aspectos fundamentales de cómo el País Vasco se percibe a nivel interno y externo.

TikTok: @alvarodezulueta Así le queda la frente a la persona que abre nueces con la cabeza

El País Vasco es una región con una fuerte identidad cultural, marcada por su lengua, sus tradiciones y un estilo de vida que, aunque ha cambiado con los años, sigue siendo motivo de orgullo para muchos. El humor es un elemento vital de esta cultura, pero el equívoco puede surgir cuando las fronteras de lo que es una broma y lo que es un estereotipo no están bien definidas.

En última instancia, la viralidad de este vídeo demuestra cómo, a través de plataformas como TikTok, las tradiciones y las percepciones culturales pueden ser compartidas y reinterpretadas de maneras inesperadas.

Algunos vascos parecen haberlo tomado como una oportunidad para reflexionar sobre la manera en que su tierra y su gente son vistos desde fuera. Y, aunque las críticas no faltan, es indiscutible que el vídeo de Zulueta ha generado conversación, y eso es, en el fondo, lo que la viralidad en las redes sociales busca: llamar la atención, aunque sea para provocar un debate.