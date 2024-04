Luis Zaballa, ganadero: "Sólo pido a los políticos que no nos mientan"

Luis Zaballa tiene ovejas y caballos en Álava, en el Valle de Ayala, en Menagaray en concreto, y explica en COPE Euskadi como comenzó a trabajar en el caserío desde muy joven.

Las cosas eran muy distintas, pero reconoce que las cosas han cambiado con el tiempo, y una de las cosas que más lo ha hecho ha sido el trabajo burocrático que les impone la administración y que les impide desarrollar su día a día con normalidad.





La situación no ha mejorado nada

Preguntado por si la situación ha mejorado algo, Zaballa es pesimista y admite que "desgraciadamente, no ha mejorado mucho. Ha aumentado la burocracia y se olvidan de que nuestro trabajo es cultivar las tierras, cuidar de nuestro ganado y mantenerlo sano. Nos imponen leyes que nos obligan a que nuestro trabajo, en lugar de al ganado, lo dediquemos a la burocracia".





Aprovechar las elecciones

Zaballa explica a COPE Euskadi que sus reivindicaciones "pasan por peticiones ya antiguas, que solo buscan mejorar y facilitar nuestro trabajo", aunque admite que se quedan viejas porque "en campaña todo son buenas palabras" pero luego todo se olvida y son promesas que se llevan haciendo años.

Luis Zaballa, ganadero alavés: "Nos dicen lo que queremos oír, pero luego los hechos son todo lo contrario"





Una petición: "Que no nos mientan"

El ganadero alavés tiene una petición muy clara y concreta a los políticos en campaña: sinceridad. Pide que no se les mienta y va más allá al explicar que "ya no pido que nos digan lo que queremos escuchar, pero que sean directos y si van a apoyar al sector primario como estratégico, que lo hagan de verdad y que luego no todas las políticas vayan en su contra":

"No hay futuro"

Zaballa se lamenta y subraya que "lo peor de todo es que cada vez menos hijos de agricultores toman el relevo de sus padres". "No hay futuro", concluye pesimista.