Los futuros pactos o la no condena a ETA de Otxandiano centran este jueves la campaña vasca

Decimotercer día de Campaña Electoral en Euskadi donde planea todavía este miércoles la negativa del candidato de Eh Bildu, Pello Otxandiano, a calificar a ETA como "banda terrorista" con la pregunta "en el aire" de si ésto puede condicionar los resultados y sobre todo los futuros pactos políticos en Euskadi.

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, entrevistado en Cope, ha subrayado que "no es el PNV sino el PSOE el que tiene un acuerdo con Eh Bildu" y que "deberán ser ellos los que aclaren esta cuestión y decidan sobre futuros acuerdos con la coalición independentista".

En Cope Euskadi, el candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, no se cree las declaraciones críticas de jeltzales y socialistas con Otxandiano y no le sorprende la postura de Eh Bildu sobre ETA , "porque no ha cambiado" . Además califica la postura del PSE de "ficción", tal y como quedó demostrado en el debate donde no hubo mención a este tema porque a Sánchez no le interesa, ya que necesita el apoyo de Eh Bildu en Madrid.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, que ha estado acompañando al candidato de su partido en Vitoria, ha acusado a Otxandiano de ser un "lacayo de ETA" y ha vuelto a pedir la ilegalización de Eh Bildu.

Jose Luis Rodríguez Zapatero acompaña esta jornada en Barkaldo al candidato del PSE a lehendakari, Eneko Andueza. Por su parte el candidato por Gipuzkoa, Denis Itxaso, ha invitado a los vascos decepcionados con las políticas del PNV en materias como Osakidetza, Seguridad o Educación a que opten por los socialistas, "para mejorar las cosas en Euskadi".

Elkarrekin Podemos ha celebrado un acto en defensa de la "diversidad cultural" y para ello es necesario un liderazgo claro del Gobierno Vasco a través de una consejería propia de Cultura según destaca la candidata por gipuzkoa, Miren Etxebeste.

Eh Bildu se ha centrado en las políticas industriales y financieras. Defiende un "fondo público de inversión" porque Finkatuz resulta insuficiente para promocionar empresas y sectores estratégicos y denuncia "la desidia" del Gobierno Vasco en la pérdida de Euskaltel, Gamesa e Ibermática.