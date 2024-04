La experiencia de votar en las elecciones vascas siendo invidente gracias al kit braille

Ejercer el derecho al voto en "igualdad de oportunidades". Es lo que garantiza el kit braille que utilizan 66 personas ciegas o con discapacidad visual en Euskadi como Amaia Zalacain, quien ha depositado su voto este domingo en el colegio electoral de la Escuela de Música y Danza en el barrio de Egia en San Sebastián. Se trata de un maletín de cartón con las papeletas de los partidos que concurren en estos comicios en braille.

No es la primera vez que lo hace. Lleva votando con la ayuda del kit braille desde 2007. Este año, como novedad, el Gobierno Vasco ofrecía la posibilidad de enviar el kit a los domicilios previa petición aunque Amaia se ha decantado por recoger el kit en el propio Colegio Electoral, petición que tiene que realizar aproximadamente un mes antes de que tengan lugar las elecciones.

Amaia nos cuenta que está "contenta y acostumbrada" a utilizar el kit que le da posibilidad de votar. Nos explica el proceso cuando llega al colegio electoral a votar: "Nos dicen en qué mesa tenemos que votar, con el DNI pides el kit en braille que habías solicitado previamente y luego lo preparas. Cada sobre tiene por fuera el nombre de cada partido en braille, sacas de ese sobre la papeleta en braille que tú elijas y la metes en el sobre en blanco que utilizais todos para que nadie sepa a quién estás votando".

Vídeo





Sin embargo en esta ocasión votar ha sido "más incómodo que otras veces". Amaia nos cuenta que es la primera vez que le pasa que "no había una mesita y una sillita para ponerte en un rincón para apoyar el kit y leer los sobres. Este año estaba sentada en mitad del pasillo y por esta razón me he metido en una cabina donde no he podido apoyar bien el kit porque estaba llena de sobres".

Reconoce que "no ha votado cómoda" y tampoco está segura de si los colegios electorales saben exactamente lo que necesitan las personas invidentes para votar pero ha añadido que "lo hemos hecho y ya está, que es lo importante".

VOTAR CON CÓDIGO QR

Amaia Zalacain nos cuenta que el grupo social ONCE ha pedido que se pueda hacer el voto con un código QR en las próximas Elecciones Europeas. Nos explica que el objetivo es que sea "una opción más para la gente que no sepa braille". Amaia nos recuerda que hace poco los europarlamentarios han realizado una prueba piloto, utilizando un antifaz para votar con el código QR y señala que aunque a las elecciones de junio no llegará, "sí lo pedimos de cara a los siguientes comicios".









