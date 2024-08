River Plate le dice "no" a Iker Muniain

Iker Muniain sigue a la espera de poder encontrar un equipo para la próxima temporada después de la reciente negativa del presidente del conjunto argentino River Plate, Jorge Brito, en una entrevista realizada por los compañeros de ESPN Argentina.

Nunca hubo una negociación Jorge Brito Presidente River Plate

declaraciones

Jorge Brito, el presidente de River Plate, respondía así ante la pregunta de si el fichaje de Iker Muniain había sido, en algún momento, una opción real: "Nosotros lo que siempre planteamos: River es un club muy grande, voy a tratar de no decirlo desde un punto de vista de la soberbia pero tal vez lo de Iker se hizo público pero nos pasó con muchos más jugadores de jerarquía, de nivel, que han estado en River y otros que no, y lamentablemente no es River un lugar al que uno quiera venir a jugar a River. Se tiene que dar muchos factores: el primero es que el jugador que quiera venir pueda llegar en un puesto en el que uno necesita y el técnico crea que ese puesto es el deseado para ese jugador. Había muchos factores por los cuales eso no pudo nunca ser posible; arrancando por el más básico de todos: que no había cupo extranjero pero nunca hubo una negociación y una charla para que viniera a nivel serio"

Mercado

Las opciones del ex capitán del Athletic Club cada vez se van acotando más por la proximidad de los cierres de mercado en las distintas ligas del mundo. La elección de Iker estaba clara: no quería jugar en la liga española porque no soportaría enfrentarse al club de su corazón. Quería seguir en un equipo que le permitiese mantener un nivel competitivo importante pero tras el portazo de River el abanico cada vez es más reducido.

Athletic Club Iker Muniain

Números

15 temporadas en el primer equipo y 560 partidos a sus espaldas, el segundo jugador en el ranking histórico después de los 614 de Iribar, Iker Muniain decidió irse por la puerta grande, una vez cumplido su sueño de sacar La Gabarra con el Athletic campeón. Llegó a Lezama con tan solo 12 años, en categoría infantil, y fue quemando etapas de manera fulgurante hasta debutar con el primer equipo con tan solo 16 años.