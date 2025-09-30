Previa Borussia Dortmund-Athletic Club: Nico Williams no viaja a Dortmund, sí Laporte

Nico Williams no ha entrado en la convocatoria para el partido frente al Dortmund, y sí Laporte

Ernesto Valverde ha citado a 23 futbolistas del Athletic Club para el partido que se disputará mañana miércoles, 1 de octubre, a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park frente al Borussia Dortmund. Nico Williams no ha entrado finalmente en la convocatoria. Sí lo hace Laporte.

La expedición rojiblanca viajará a Dortmund esta tarde a las 15:30 horas desde el aeropuerto de Loiu y llegará, aproximadamente, a las 18:15 horas, al Hotel Radisson Blu Dortmund para preparar su primer partido de Champions fuera de San Mamés.

Convocatoria Athletic Club:

Unai Simón, Padilla, Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, O. Sancet, Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Maroan, Nico Serrano, Robert Navarro, Rego, Adrian Pérez e Ibon Sánchez.

Todos los partidos que dispute el Athletic Club en esta liguilla de la Champions Europa League serán retransmitidos en directo a través del Tiempo de Juego de COPE, dirigido por Paco González. En dicho espacio contaremos también con los comentaristas más prestigiosos de la cadena, como Marcos López, Santi Cañizares, Ander Cotorro, José Ángel Peña, Guille Uzquiano... La narración de los mismos correrá a cargo de Rubén Martín y Álvaro Rubio.

