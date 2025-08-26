Pleno para el Athletic y movimientos en la Real y el Alavés a días del cierre de mercado

El arranque liguero no podía pintar mejor para el Athletic. Dos partidos, dos victorias y la sensación de que el equipo de Ernesto Valverde firma su mejor inicio de la última década. El técnico, prudente, pide calma: “Lo importante es crecer desde la victoria y encontrar nuestra dinámica de juego”.

El duelo dejó momentos de polémica, especialmente con Oihan Sancet, que habló sobre el penalti que supuso el triunfo y la recuperación de su lesión: “Estaba tranquilo, sabía que me habían arrollado. Lo de la lesión fue un susto, pero las pruebas han dado una alegría enorme”.

En el plano de fichajes, Valverde zanjó rumores sobre posibles incorporaciones: “No me consta nada de nuevos jugadores”.

real sociedad

Desde San Sebastián, la situación es bien distinta. La Real Sociedad suma dos empates en dos partidos y todavía no tiene cerrada la plantilla. Mauri Idiakez lo contaba claro: “El club quiere dar salida a hasta cinco jugadores: Odriozola, Javi López, Becker, Sadik y, ojo, ahora también Urko González Zárate”. El joven central apenas cuenta para el técnico y su regreso al Espanyol gana enteros.

Pero lo más jugoso está en las entradas: Yángel Herrera es el gran objetivo, aunque su lesión reciente complica la operación. El Girona quiere meter a Sadik en la negociación, pero el nigeriano prefiere Valencia. Todo apunta a que el lunes, antes de medianoche, la Real será protagonista.

deportivo alavés

En Vitoria, el Deportivo Alavés tampoco baja la persiana. Roberto Arrillaga: “El club ha presentado a Lucas Boyé, aunque está lesionado y no debutará hasta después del parón”. Además, ya contamos la cesión la cesión de Jon Pacheco desde la Real, reforzando la defensa.

Pero la secretaría técnica, con Sergio Fernández al frente, quiere más: “Siempre que el mercado esté abierto, hay que estar atentos. Buscamos completar la plantilla, sobre todo en la banda izquierda”. Suena Juan Cruz, del Leganés, aunque la operación es complicada. Y ojo a las salidas: Abde y Maras podrían decir adiós si llega una buena oferta.

la vuelta y el remo

El deporte vasco no solo vive de fútbol. En el ciclismo, la Vuelta a España sigue su curso con Jonas Vingegaard manteniendo el maillot rojo y el francés David Gaudu brillando en la tercera etapa. Solo tres corredores vascos están en carrera: Mikel Landa, Beloki y Azparren.

Y como cada verano, los remo ya miran a la gran cita: La Concha, que arrancará tras este fin de semana que se bogará en aguas gallegas. Zierbena y Orio afinan sus traineras con un ojo en la bahía donostiarra, mientras que las chicas ya han cerrado su liga y centran todos los esfuerzos en San Sebastián.