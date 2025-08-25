Bizkaia contra Galicia

A la espera de que el último fin de semana de agosto confirme el descenso de Cabo da Cruz y el penúltimo puesto de la Bizkaitarra de Kaiku, la Liga Eusko Label de traineras tiene definida ya su fase de ascenso y/o permanencia. Como es habitual, serán cinco los clubes que opten a dos puestos en la élite del remo. Un privilegio que se decidirá en las dos regatas de un playoff que se disputará el 20 y el 21 de septiembre, en aguas de Bermeo y Portugalete.

Arkote AT La Plentzitarra ha ganado dos regatas esta temporada

Las dos tripulaciones de la Liga ARC 1 que han logrado los billetes para optar al preciado ascenso han sido la Sotera de Santurtzi y la Plentzitarra de Arkote, primer y segundo clasificado. El club Itsaoko Ama ha sido el gran dominador de la liga, conquistando once de las quince banderas en juego y aventajando en catorce puntos a Arkote. En todo caso, la trainera de Plentzia ha conseguido un objetivo que se le había escapado de entre los dedos en las tres temporadas anteriores. Además, la Plentzitarra se ha impuesto en dos regatas.

Regresar a la élite

Los dos clubes vizcaínos aspiran a reverdecer viejos laureles. Gloria mucho más reciente en el caso de los santurtziarras, que hace tan solo cuatro años reinaban en La Concha y en la Liga Eusko Label. En el caso de Arkote, su época dorada se remonta a hace más de quince años, cuando militaron en la élite durante cinco temporadas seguidas, llegando a remar en la tanda de honor de la Bandera de La Concha de 2005.

ACT Kaiku, obligado a defender su plaza en la ACT

Salvo debacle en las regatas de Bueu y Ares, Kaiku será el tercer bote vizcaíno que tome parte en el playoff de septiembre. Los entrenados por Jon Elortegi son penúltimos en la clasificación de la Liga Eusko Label, con nueve puntos sobre Cabo da Cruz, que está virtualmente descendida.

Chapela, el peligro llega del oeste

La nómina de participantes en la fase de ascenso la completarán las dos mejores traineras de la Liga Gallega, Chapela y Tirán. Los de Redondela han dominado la temporada de cabo a rabo y solo se han dejado arrebatar uno de los once trapos en liza. Una bandera que, precisamente, acabó en las vitrinas de Tirán. La trainera de Moaña ha mantenido un emocionante pulso con Samertolameu, decidido en el tramo final de la competición. Su segundo puesto permitirá a Tirán optar a regresar a la Liga Eusko Label, categoría en la que ha militado a lo largo de catorce temporadas y de la que descendió en 2021.

LGT Chapela quiere estrenarse en la Liga Eusko Label

Aunque el mes que queda hasta la disputa del playoff, puede variar el estado de forma de las distintas tripulaciones, a día de hoy, las apuestas señalan a Kaiku, Santurtzi y Chapela como favoritos para hacerse con los dos puestos de ascenso. En el caso de la trainera gallega, esta sería su primera experiencia en la máxima división del remo estatal. De sorpresa habría que calificar que Tirán o, sobre todo, Arkote ocupasen una de las dos primeras plazas en ese playoff.

Test en la Concha

La única oportunidad en que los cinco clubes podrán medirse cara a cara, antes de las dos citas de ascenso, será en la regata clasificatoria de la Bandera de la Concha. Una cita contrarreloj que tendrá lugar el 4 de septiembre, en aguas de la bahía donostiarra. A partir de ahí, quedarán dos semanas para que las cinco traineras afinen su paso, camino de la élite.