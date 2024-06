Pello Bilbao llega al Tour de Francia con el objetivo de ganar una etapa

Para Pello Bilbao la salida en Florencia será una experiencia nueva, pero guarda el recuerdo de la salida de Bilbao en 2023.

"Personalmente no será tan intenso como salir de casa, pero aun así será bonito empezar en Italia. Siempre he tenido grandes recuerdos de ese país y lo he echado de menos porque, en los últimos años, no he corrido el Giro, que es una de mis carreras favoritas, así que tengo muchas ganas de empezar el Tour, en una gran ciudad como Florencia", comenta el ciclista gernikarra, de 34 años.

