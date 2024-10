Paco Angulo apuesta por limitar las horas de competición en el fútbol

Los tiempos de recuperación ya no son suficientes

En plena polémica por la cada vez mayor exigencia física del fútbol profesional, el doctor Paco Angulo ha expresado su opinión al respecto en Deportes COPE Bilbao. El galeno vizcaíno tiene claro que el deporte de élite tiene un nivel de exigencia que puede pasar factura a los profesionales a corto y medio plazo. En el caso del fútbol, Angulo observa un evidente “aumento en el nivel de intensidad del juego”, que provoca que el tradicional periodo de recuperación de 72 horas empiece a quedarse corto para los futbolistas.

Dilema económico

Esa reflexión inicial, unida al cada vez mayor número de partidos por temporada, le hace demandar que se ponga límite a la actual sobrecarga competitiva. “Está clarísimo que a mayor número de horas de competición, más riesgo de lesiones; eso es una regla exacta”, destaca. Su experiencia le dice, además, que hay muy pocos futbolistas capaces de aguantar un ritmo de 65 partidos por curso.

MARIELI OVIEDO Angulo veló por la salud de los jugadores del Athletic durante 36 años

A Paco Angulo no se le escapa que a la hora de plantear una reducción del calendario, sobre la mesa no solo hay factores físicos y médicos. “El fútbol profesional es dinero y si no se juega tanto, igual tampoco se pueden ganar las mismas cantidades que ahora. Ese es un dilema por resolver”.

una vida dedicada al athletic 1986 Angulo ingresa en Lezama Temporada 95-96 Se incorpora al primer equipo junio de 2022 Se despide tras 36 años de servicio

Decisiones que marcan

Repasando sus casi cuatro décadas de trabajo en Lezama, el doctor Angulo entiende que desde fuera no se percibe “la presión y responsabilidad” que deben afrontar diariamente las personas que trabajan en el departamento médico de un club de fútbol profesional.

En ese sentido reconoce que “muchas veces hay que tomar decisiones que te marcan, porque de ellas puede depender la calidad de vida futura de un futbolista”.

En las fases de recuperación, además de en los aspectos musculares, hay que incidir en los factores sicológicos Paco Angulo

Es evidente que la medicina deportiva lucha porque haya menos lesiones, aunque las estadísticas dicen que “los futbolistas se siguen lesionando en la misma proporción”. Respecto a la evolución de la casuística de las lesiones, Angulo revela que hay estudios que dictaminan que en el último cuarto de siglo se han reducido y controlado mejor los esguinces de tobillo y las entorsis laterales de rodilla.

Lesiones en aumento

Por el contrario, hay otras lesiones como las de ligamento cruzado anterior de rodilla que siguen dando “mucha guerra”. En los últimos años, también ha crecido el número de percances en la musculatura isquiosural. El doctor Angulo achaca esa dolencia “a la exigencia física derivada de la acumulación de partidos”.