Una marea rojiblanca inunda Dortmund para empujar al Athletic Club a sumar sus primeros puntos en la Champions

El Athletic Club afronta esta noche (21:00 horas) su segundo partido en la fase de grupos de la Champions League, tras 11 años de ausencia en la máxima competición europea. El conjunto rojiblanco, dirigido por Ernesto Valverde, se mide al Borussia Dortmund en el imponente Signal Iduna Park, conocido por su fervoroso "Muro Amarillo", la apasionada grada que caracteriza a los aficionados alemanes.

Tras la derrota en San Mamés ante el Arsenal en la primera jornada, el Athletic llega a Alemania con la intención de revertir su mala racha reciente. Aunque los resultados no han acompañado, las sensaciones del equipo son positivas, y el vestuario confía en dar la cara frente a uno de los favoritos de la competición. "Venir aquí es una oportunidad para todos. Hace unos meses, firmaríamos jugar un partido de Champions en Dortmund", aseguró Valverde en la previa, destacando la ilusión por competir en este escenario.

El Athletic cuenta con bajas significativas: Nico Williams, Berenguer, Vesga, Prados, Yeray y Unai Eguiluz no estarán disponibles. Sin embargo, la convocatoria incluye a dos jóvenes promesas del filial, Adrián Pérez e Iván Sánchez, que podrían tener minutos en este encuentro. El posible once inicial podría estar formado por Unai Simón en la portería, una defensa con Andoni Gorosabel, Vivian, Paredes y Yuri, un centro del campo con Jaureguizar, Galarreta y Oihan Sancet, y en ataque, Iñaki Williams, Robert Navarro y Guruzeta.

Por su parte, el Borussia Dortmund llega en un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos de liga, aunque sufrió una derrota agónica ante la Juventus en Champions. "Es un rival complicado, un top europeo de toda la vida", reconoció Unai Simón, quien subrayó la necesidad de dar el "200%" para llevarse los tres puntos.

miles de aficionados

El ambiente en Dortmund promete ser vibrante, con cerca de 4.000 aficionados del Athletic desplazados para apoyar a los leones, algunos mezclados con la hinchada local. "Estoy orgulloso de nuestra afición. Esperemos que se les escuche más que a la local", afirmó Simón, evocando el memorable desplazamiento a Manchester en 2012.

Valverde, por su parte, insistió en la importancia de mantener la solidaridad y el estilo que ha llevado al equipo hasta aquí: "Tenemos que estar sólidos para tener opciones. Perseverar y empujar es clave". A pesar de las dificultades, el mensaje del técnico es claro: "No tenemos nada que perder, nuestra intención es ganar".

El encuentro es una oportunidad para que el Athletic estrene su casillero de puntos en esta Champions League y demuestre que puede competir con los grandes de Europa. Los leones, respaldados por su afición y liderados por la experiencia de jugadores como Simón, Laporte, Yuri o Iñaki Williams, buscarán hacer historia en un estadio donde el Athletic solo ha ganado una vez en sus seis visitas oficiales a Alemania, la última en 2012 contra el Schalke 04.