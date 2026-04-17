El Sanse avisa al Racing en Anoeta, a pesar de las bajas donostiarras y la 'distracción' de la Copa del Rey: "Sería un error, orejas tiesas..."

El Racing se enfrenta a un rival que es una auténtica caja de sorpresas. A pesar de la ilusionante semana que vive San Sebastián con la Final de la Copa del Rey el sábado 18 en Sevilla entre donostiarras y el Atlético de Madrid, el periodista Mauri Idiakez advierte de que el 'Sanse' no dará facilidades.

Aunque la permanencia está prácticamente sellada con siete puntos de ventaja sobre el descenso (ocho si contamos el average favorable con el Zaragoza), el filial donostiarra llega con ganas de competir y dar la sorpresa ante el líder de la categoría, por lo que sería un error "tener un mínimo ápice de confianza" en el partido que se disputará en Anoeta.

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Bajas sensibles pero con retornos clave

El 'Sanse' afronta el partido con ausencias muy importantes. Tres de sus pilares, el portero Aitor Fraga, el centrocampista Ibai Aguirre, y el central Luken Beitia están convocados con el primer equipo a las órdenes de Matarazzo. A estas bajas se suman la del sancionado Gorka Gorosabel y la del lesionado Ochien, una buena noticia para el Racing, ya que el keniata estaba siendo uno de los jugadores más destacados hasta su problema muscular.

No obstante, no todo son malas noticias para el técnico del filial donostiarra. Recupera a dos hombres que son totalmente indiscutibles en sus esquemas tras cumplir sanción: el lateral izquierdo Jon Balda y el pivote Carbonell, hijo del extenista Tomás Carbonell. Ambos apuntan directamente al once titular para medirse al conjunto cántabro.

No os confiéis en absoluto, el 'Sanse' ha firmado grandes actuaciones contra rivales potentes" Mauri Idiakez Deportes COPE Guipuzkoa

Un rival ofensivo y sin complejos

El entrenador del Sanse, Jon Ansotegui, ha dejado claro que su equipo no cambiará su estilo de juego por recibir al líder. Según Idiakez, el mensaje es que "con defender no nos va a valer" y que el equipo debe jugar con sus "parámetros de siempre", lo que define a un conjunto "tremendamente ofensivo" y con "muchísima calidad". La principal debilidad del filial es el apartado físico, ya que por su juventud suelen bajar el ritmo en los últimos 15 o 20 minutos de partido.

Entre los nombres a seguir, Idiakez destaca al 'pichichi' del equipo, Gorka Carrera, que suma ya 12 goles, y a Dani Díaz, un extremo zurdo torrelaveguense formado en la cantera racinguista, que define como "un diablo" capaz de generar mucho peligro. El periodista insiste en la advertencia al Racing: "Mucho cuidado con el Sanse, no os confiéis en absoluto", ya que es un equipo que ha firmado grandes actuaciones contra rivales potentes de la categoría.

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Anoeta, entradas y viejos conocidos

El ambiente en Anoeta será "absolutamente desolador", según el análisis de Idiakez, con una previsión de apenas 3.000 espectadores en un estadio con capacidad para 40.000. Pese a que la Real Sociedad no habilitó la venta online de entradas para la afición visitante, confirma que "la taquilla se abre dos horas antes" y que los racinguistas que viajen no tendrán problemas para adquirir localidades, aunque recomienda no llevar distintivos visibles en la cola por protocolo en partidos de este tipo.

El partido también será especial para dos jugadores del Racing con pasado en Zubieta: Aritz Aldasoro y Marco Sangalli. Idiakez recuerda con cariño al padre de Aldasoro, exalcalde de Beasain, y define al centrocampista como "oro puro, trabajador...", un futbolista que "mete la cabeza en un horno" si se lo piden.