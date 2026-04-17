Aempe Pontevedra reclama una simplificación administrativa para no desanimar a los emprendedores

Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha que busca poner en valor el espíritu de quienes deciden poner en marcha sus propios proyectos, aunque el contexto actual no siempre resulte favorable. En una reciente entrevista concedida a COPE Pontevedra, José María Corujo, presidente de Aempe (Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa de Pontevedra), ha reflexionado sobre la realidad de este sector, marcada por una incertidumbre total en los ámbitos económico y jurídico. Corujo advierte que emprender se está volviendo una tarea cada vez más difícil debido a que se está tratando a los autónomos y micro pymes con el mismo nivel de exigencia y obligaciones que a las grandes empresas, llegando a límites donde la carga documental puede desanimar a cualquier emprendedor.

El responsable de Aempe ha sido especialmente crítico con la excesiva burocratización, señalando que en muchas ocasiones se otorga más importancia a tener el dossier correspondiente que al cumplimiento real de las normas. Ante esta situación, Corujo ha reiterado la necesidad histórica de una simplificación administrativa que agrupe las obligaciones de manera que puedan cumplirse de una sola vez, evitando que los pequeños empresarios tengan que dedicar más recursos al papeleo que a su propia actividad profesional. A pesar de estos obstáculos, el presidente de la asociación anima a la sociedad a emprender, defendiendo que los momentos de crisis son oportunidades idóneas para tomar nuevas iniciativas y caminos.

Para apoyar este recorrido, la asociación impulsa el programa Aempe Emprende, una iniciativa que se integra dentro del Plan Social ENCE y que ofrece asesoramiento integral desde el inicio del proyecto. El objetivo principal de este programa es evitar que los emprendedores nazcan con cargas administrativas innecesarias fruto de un mal asesoramiento inicial, como ocurre en casos donde se crean sociedades limitadas para actividades que no lo requieren, generando gastos fiscales y de gestión evitables.

Aempe Emprende enfoca su ayuda a través de métodos dinámicos como píldoras informativas, desayunos y networking, permitiendo que los nuevos empresarios compartan experiencias, protejan sus ideas y resuelvan dudas sobre materias financieras o de seguros de forma directa y eficaz sin perder el foco de su negocio.

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