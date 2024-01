El coach de Bilbao, Jauma Ponsarnau, sobre Ricky Rubio: "Es un chico que se merece lo mejor"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, se mostró "muy contento" de que Ricky Rubio vaya a empezar a entrenar con el FC Barcelona dentro de la fase final de de su recuperación de sus problemas de salud mental y recalcó que el base "se merece lo mejor porque es una persona espectacular".

"Estoy muy contento de que la persona vaya haciendo pasos en su vida y de que vaya encontrando equilibrio en todos esos desequilibrios que había visto hasta el punto de querer volver a entrenar", se felicitó el técnico cuestionado sobre este asunto en la rueda de prensa previa a partido europeo frente al Oporto. Puedes escucharlo en Deportes COPE Bilbao.

Paso a paso.



