El Bilbao Basket presenta en sociedad al francotirador Aleix Font

Aleix Font es de esos deportistas a los que les gusta integrarse lo antes posible en las ciudades y equipos para los que juega. Una inmersión personal y profesional que le ha traído a Bilbao dos semanas antes del comienzo de la pretemporada de los hombres de negro. Jaume Ponsarnau, que afronta su cuarto curso como coach del Bilbao Basket, ha citado a su plantilla el 25 de agosto, para iniciar los entrenamientos de pretemporada.

Con la de Font, la franquicia vizcaína ha iniciado el carrusel de presentaciones de los siete refuerzos que la dirección deportiva, encabezada por Rafa Pueyo, ha contratado de cara a la próxima campaña. Al exterior catalán se suman los también escoltas Margiris Normantas y Justin Jaworski, los aleros Darrun Hilliard y Stefan Lazarevic y los interiores Luke Petrasek y Martin Krampelj. Ha habido un octavo fichaje, el del pívot chino Jiahao Yu, que jugará en el Alega Cantabria como cedido.

Peña Zalvidea Font ejerce ya de "hombre de negro"

Magníficas referencias

En su puesta de largo, Aleix Font ha reconocido que llega al Bilbao Basket bien aleccionado por Tryggvi Hlinason, con el que compartió vestuario en Zaragoza durante dos temporadas. El jugador islandés, junto a Harald Frey, Melvin Pantzar, Bassala Bagayoko y Amar Sylla serán los cinco hombres de negro que continuarán este año a las órdenes de Jaume Ponsarnau.

La presencia de Jaume Ponsarnau es muy importante, porque yo ya solo voy a equipos en los que el entrenador me quiera de verdad. Después de algunas malas experiencias es la norma por la que me rijo a la hora de escoger equipo Aleix Font (jugador del BB)

“La gente que conozco me ha hablado muy bien del equipo y de la ciudad y la verdad es que las expectativas se están cumpliendo”, reconoce Font. El canterano del FC Barcelona ha destacado el “ejemplar” centro de entrenamiento del que dispone el Bilbao Basket, en el Polideportivo de Artxanda. “Todo lo que he visto y escuchado hasta ahora es tan positivo, que estoy buscando a gente que me diga algo malo de Bilbao o del club”, bromea.

Experiencia en ACB

Aleix Font (27 años, 1.94m) llega procedente de Leyma Coruña, equipo en el que la pasada temporada promedió 5.6 puntos por partido. Formado en la cantera del FC Barcelona, llegó a jugar siete partidos en la ACB con el conjunto blaugrana. Después de pasar por el Obradoiro y por el Girona, regresó a la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza. El escolta ha jugado los tres últimos años en A Coruña.

Peña Zalvidea Aleix Font, en la cancha de Artxanda

Además de con Hlinason, Font también coincidió en Zaragoza con Jaume Ponsarnau. Una circunstancia clave para su fichaje por el Bilbao Basket. “Jaume me explicó sus planes, me parecieron atractivos y sentí que este era el sitio al que debía venir”, se sincera.

Anotador

El director deportivo del club vizcaíno, Rafa Pueyo, destaca de Font “su capacidad ofensiva y su facilidad para hacer puntos, sobre todo, desde la línea de tres. Además sabe jugar bien sin balón y comete muy pocos errores”. Unas virtudes a las que se añade su experiencia y la mejoría que ha experimentado en los últimos años a la hora de defender, tal y como apunta Pueyo.