El Athletic le pone precio a Europa

El Athletic ha dado a conocer a todos sus socios el procedimiento y los precios que tendrán que pagar para poder asistir a los cuatro partidos que el conjunto rojiblanco disputará en San Mamés. Puedes leerlo a continuación:

Fechas

"A partir de este lunes, 26 de agosto, y hasta el martes, 10 de septiembre, el Athletic Club ofrece a sus socios y socias la posibilidad de adquirir un bono para la Fase de Liga de la Europa League a un precio bonificado. Mediante este bono exclusivo, las cuatro entradas de los partidos que el Athletic Club dispute en San Mamés le costarán al socio/a lo mismo (o incluso menos en el caso de algunas localidades) que si comprara dos entradas individuales. En definitiva, un descuento tan significativo que el bono con acceso a los cuatro partidos equivale -o incluso menos- al precio de comprar individualmente entrada para dos de ellos.



Además de su precio reducido, la adquisición del bono con las cuatro entradas de la Fase de Liga añade dos nuevas ventajas: la primera, un descuento del 5% (en caso de que el Athletic Club se clasifique) en los precios de entradas para socios/as de la eliminatoria siguiente a la Fase de Liga; la segunda ventaja, ligada a la asistencia, conlleva más probabilidades ante un hipotético sorteo para la final de la Europa League que esta temporada se disputará en San Mamés. Todos los socios y socias podrán participar en dicho supuesto sorteo, pero cada persona socia contará con tantas participaciones como asistencias haya tenido a los partidos de la Europa League en San Mamés, más una participación adicional por ser socio/a. En el caso de la Europa League, no existe la posibilidad de cesión al Club, y computará como asistencia la utilización de la entrada, bien por parte del socio/a, bien por un tercero.



¿Cómo y cuándo comprar el bono exclusivo para socios/as?

Desde las 10:00 del lunes, 26 de agosto, hasta las 18:00 del martes, 10 de septiembre, en el enlace inferior o a través de la Web de Entradas del Athletic Club (pestaña ‘Europa’).

El precio del bono exclusivo de las cuatro entradas oscila desde los 40€ hasta los 110€ según la localidad.

Fuera de este periodo, el Club no podrá garantizar al socio/a la asignación de su localidad habitual.

Asimismo, pero sin aseguramiento de localidad, los bonos exclusivos podrán adquirirse en las taquillas de San Mamés en dos intervalos, en ambos, en los horarios habituales: el primero, coincidiendo con el partido de LaLiga en casa anterior al de la disputa del partido de la Europa League (sería el partido del RC Celta, si nos tocara la primera jornada en San Mamés); el segundo intervalo, el día previo y el mismo día del propio partido de la Europa League.



Por último, aquellas personas socias que renuncien al bono exclusivo y deseen adquirir entradas individuales podrán hacerlo a partir del domingo, 15 de septiembre, y hasta el mismo día del partido en cuestión, a precios especiales para socios/as. No obstante, una vez abierto el periodo de compra a otros colectivos athleticzales y al público en general, el Club no podrá garantizar la asignación de la localidad habitual, teniendo la posibilidad de adquirir cualquier otra disponible en el resto del campo a precio de socio/a.

Socios/as afectados de los bloques 112 y 324



Por requerimientos de la UEFA, algunos/as socios/as no podrán disponer de sus localidades habituales para asistir a los partidos de la Europa League en San Mamés. En concreto, estas son las localidades afectadas:



Bloque 112: Fila 01 (asientos 01 a 31) / Fila 02 (asientos 01 a 31) / Fila 03 (asientos 01 a 23)

Bloque 324: Fila 01 (asientos 01 a 15) / Fila 02 (asientos 01 a 15) / Fila 03 (asientos 06 a 16) / Fila 04 (asientos 09 a 16) / Fila 05 (asientos 11 a 17) / Fila 06 (asientos 13 a 18) / Fila 07 (asientos 07 a 16) / Fila 08 (asientos 15 a 17) / Fila 31 (asiento 29)



El Athletic Club lamenta las molestias ocasionadas por estas obligaciones y facilita a las personas socias afectadas la adquisición de los bonos exclusivos en otras localidades disponibles del estadio con un 50% de descuento añadido sobre el precio de la localidad escogida.



El plazo para la adquisición de bonos para socios/as afectados/as es desde el jueves, 12 de septiembre, a las 10:00, hasta el sábado 14 de septiembre, a las 18:00

Gazte Abonoa



Los Gazte Abonoa podrán adquirir un bono exclusivo para los 4 partidos de San Mamés de la fase de grupos en el mismo plazo que las personas socias: desde las 10:00 del lunes, 26 de agosto, hasta las 18:00 del martes, 10 de septiembre, en el link inferior. El precio único de este bono Gazte Abonoa será de 100€.

Una vez finalizado el plazo estipulado, las localidades restantes saldrán a la venta para Gazte Abonoa y miembro del Club Athletic de manera independiente, siendo el precio de cada una de estas entradas individuales de 35€. Es decir, la adquisición del bono Gazte Abonoa supone un ahorro de 40€ con respecto a la adquisición de las cuatro entradas una a una.

Club Athletic



La preventa de entradas para las personas miembros del CLUB ATHLETIC para el primero de los partidos de la fase de grupos de la Europa League que se dispute en San Mames comenzará el lunes, 16 de septiembre, a las 12:00, y finalizará el miércoles 18 de septiembre a las 12:00.

Venta al público en general



La venta al público en general de las entradas para el primero de los partidos de la fase de grupos de la Europa League que se dispute en San Mames comenzará el miércoles 18 de septiembre a las 12:00.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado