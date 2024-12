Un Athletic muy navarro visita Pamplona para despedir un inolvidable 2024

El equipo que dirige Ernesto Valverde visita al CA Osasuna en El Sadar, liderado en la zona ofensiva por jugadores navarros. El ataque del Athletic Club, en la línea de los últimos tiempos, y a pesar de que ya no continúan en la plantilla rojiblanca referentes como Iker Muniain o Raúl García, sigue siendo navarro con la presencia en él de hasta cuatro jugadores nacidos en la Comunidad Foral y otro más criado de ella.

Las principales estrellas, los emergentes e internacionales Nico Williams y Oihan Sancet, las grandes referencias del equipo con balón, junto a Iñaki Williams, bilbaíno de nacimiento pero residente muchos años en Navarra. Tiempo en el que, entre otras cosas, nació Nico. Sancet e Iñaki son los máximos goleadores de su equipo, ambos con 8 goles en lo que va de curso. Aunque los del media punta casi todos en Liga, 7, y los del extremo repartidos entre Liga y Liga Europa, 4 en cada competición.

Haciendo historia

El mayor de los hermanos, con 30 años recién cumplidos y a punto de entrar en el Top 10 de jugadores con más partidos en la historia del club vasco, es también el máximo asistente de su equipo, con 5 pases de gol, todos en Liga. Liderato también compartido con su hermano pequeño, Nico, que lleva 3 en Liga y 2 en la Europa Legue. Está claro que puede decirse, sin exagerar, que este Athletic es el los Williams y Sancet. Aunque esta temporada están recibiendo buena ayuda de Alex Berenguer, uno de esos cuatro o cinco jugadores que tiene Valverde (Agirrezabala, Yeray, Jauregizar, Gorosabel) que no entran en el equipo de gala, pero que tienen consideración de titulares y la plena confianza de su técnico.

Es más, en ciertas fases de este curso Berenguer ha sido el jugador más brillante del conjunto vizcaíno. Un total de 3 tantos, todos en Liga, y 5 asistencias, una en Europa, explican su importancia en el equipo y para Valverde.

Más navarros

El Athletic cuenta en su plantilla con otros dos navarros más que no son delanteros pero que aportan en mucho en ataque, Beñat Prados y Adama Boiro. Aunque no ha jugado demasiado, Adama ya se ha hecho con el puesto de primer recambio del indiscutible Yuri Berchiche, ha marcado un gol y ha dado una asistencia. En ambos casos con Guruzeta como cómplice en el 3-0 al IF Elfsborg sueco en Liga Europa.

La presencia navarra en el Athletic no se limita al primer equipo, sino que también es abundante en las categorías inferiores. En ellas está el meta Oier Gastesi, quien, ante las lesiones de Unai Simón y Julen Agirrezabala, ha sido convocado en muchas ocasiones como relevo de Alex Padilla, que ejerció de titular ante la ausencia de los dos metas de la primer plantilla.