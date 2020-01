Willian José pide salir de la Real Sociedad

El delantero brasileño quiere jugar en el Tottenham de Mourinho y ha pedido salir de la Real Sociedad. Pero su contrato, hasta 2024 y con 70 millones de euros de cláusula de rescisión, le obliga a alcanzar un acuerdo con los donostiarras. De momento, lo que ha forzado es un desafío con su entrenador al pedir ser desconvocado horas antes de un compromiso en el que su equipo se jugaba el pase a los octavos de final de Copa del Rey. Ni siquiera ha estado en el estadio para arropar y animar a sus compañeros.

Imanol Alguacil se mostró tenso cuando se le cuestionó sobre el tema en sala de prensa: «El jugador ha pedido quedarse al margen hasta que se arregle la situación y no lo he dudado ni un minuto, Julen Lobete del filial a la convocatoria. Es la grandeza de este club, de este equipo. Y lo bueno es que todos los que estábamos hoy lo tenemos claro. Entonces, en ese sentido, muy orgulloso, muy contento de pertenecer a este club y de tener a los jugadores que hoy he tenido en la convocatoria».

Sin embargo, y según fuentes del vestuario de la Real Sociedad, Willian José mantiene una excelente relación con la plantilla. De igual manera se descarta que la competencia con Isak sea el detonante de su salida. Según estas informaciones, el brasileño, que ya rechazó en verano propuestas de Betis y Valencia, vería notablemente mejorada su ficha y competiría en Champions League. Pero por ahora los Spurs no convencen con sus propuestas económicas a un club que no está dispuesto a dejar salir a su máximo goleador por menos de 50 millones de euros. Jokin Aperribay, consciente de que los londinenses buscan desesperadamente a un delantero centro para suplir a Harry Kane, está dispuesto a tensar la negociación. Por lo tanto, los próximos días serán claves.