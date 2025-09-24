Real Sociedad - Mallorca: Anoeta dicta sentencia en una noche de urgencias

El duelo de esta noche (21:30 h) en Anoeta enfrenta a dos equipos con arranques muy similares. La Real Sociedad, con Sergio Francisco al mando, llega con solo 2 puntos de 15 posibles, en puestos de descenso y sin haber ido nunca por delante en el marcador. El Mallorca, penúltimo, también suma dos empates, ha encajado 10 goles y no conoce la victoria. La diferencia la marca el delantero kosovar Vedat Muriqi, que llega con cuatro tantos y es la gran amenaza bermellona.

Los precedentes recientes en Anoeta tampoco invitan a la relajación. En todo 2025, el conjunto donostiarra apenas ha celebrado seis triunfos. «Se necesita el bálsamo de una victoria para que no se enciendan todas las alarmas», se escucha en el entorno realista, consciente de que una derrota dejaría al equipo tocado en lo deportivo y lo anímico.

Sergio Francisco, entre bajas y dudas

El técnico irundarra afronta el encuentro con varias ausencias significativas. Aritz Elustondo es baja por lesión, mientras que Jon Martín se encuentra concentrado con la selección Sub-20. Tampoco estarán disponibles Oskarsson y Yangel Herrera, ambos con problemas físicos.

«Todos somos conscientes de que necesitamos dar un paso más y ya no valen las excusas». Sergio Francisco Entrenador de la Real Sociedad

La convocatoria incluye a Lebarbier, mediocentro del Sanse que podría actuar como central en caso de emergencia. El once más probable apunta a Remiro en portería; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car y Sergio Gómez en defensa; Gorrotxategi, Brais Méndez y Pablo Marín o Carlos Soler en el centro del campo; y en ataque Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea, con la alternativa de Gonçalo Guedes.

Jagoba Arrasate vuelve a Anoeta

El técnico navarro regresa a la que fue su casa en una situación parecida: mucha presión y necesidad de puntos. El Mallorca viaja sin Kumbulla, lesionado, y sin Jan Virgili, convocado con su selección. Arrasate podría apostar por una defensa de cuatro y mantener arriba a Muriqi, escoltado por Larin y Dani Rodríguez.

Más allá del partido, la visita de Arrasate siempre despierta simpatía en parte de la afición txuri urdin, aunque esta noche el ambiente estará condicionado por la lluvia y el horario poco habitual de las 21:30 h de un miércoles.

Los números que pesan como losas

9 goles encajados en cinco jornadas.

Ninguna portería a cero en lo que va de curso.

Solo seis victorias en todo 2025.

La defensa, otrora uno de los pilares del equipo, muestra dudas constantes. Y el centro del campo, tras las salidas de Merino y Zubimendi, no termina de encontrar un equilibrio que permita sostener el juego ofensivo.

