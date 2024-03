¿Quiere Imanol Alguacil que el Athletic gane en la final de Copa?

A Imanol Alguacil le corre sange txuri urdin por las venas, el caudal sube y baja con tanta potencia que hasta salir beneficiado por el eterno rival le hace contenerse, maniobra similar a la cuadratura del círculo en un entrenador que ha mostrado muchas veces la pasión con la que vive cada capítulo de su vida deportiva. Lo último ha sido negarse a pronunciarse claramente sobre sus preferencias para la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca. La situación, que podría considerarse como un dilema deportivo, adquiere tintes de sátira cuando se considera la histórica rivalidad entre los equipos y las implicaciones que un resultado positivo para uno u otro podría tener para el futuro europeo de la Real Sociedad.

La eliminación de la Real en la tanda de penaltis a manos del Mallorca en las semifinales de la Copa ha desatado un auténtico culebrón en el entorno de San Sebastián. La pregunta sobre qué equipo preferiría que ganase en la final se convirtió en el tema morboso de la reuda de prensa, y las respuesta de Alguacil, o más bien su evasiva táctica, solo añadió combustible a la hoguera del debate.

Imanol Alguacil: «Que gane el mejor».

Cuando se le cuestionó sobre su preferencia para la final de Copa, el entrenador de la Real Sociedad respondió con un enigmático "Que gane el mejor", una respuesta que, aunque aparentemente neutral, no pasó desapercibida para los observadores más astutos. El hecho de que Alguacil no haya mostrado su apoyo al Athletic Club, a pesar de que una victoria de los leones podría beneficiar indirectamente a la Real Sociedad en términos de acceso a competiciones europeas, ha sido interpretado por muchos como una declaración implícita de su deseo de que el equipo bilbaíno no alcance la gloria copera.