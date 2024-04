Peru Nolaskoain pide el apoyo de la afición para lograr el objetivo del ascenso

La SD Eibar consiguió el pasado domingo su segunda victoria consecutiva, algo que no lograba desde el pasado mes de enero. El triunfo ante el Alcorcón permitió a los de Etxebe mantenerse en puestos de ascenso y reducir a dos puntos la diferencia ante el Leganés, líder de la categoría. Peru Nolaskoain ha comparecido ante los medios informativos.





Durante el choque ante los alfareros, un sector de la grada de Ipurua mostró su malestar en algunas fases del partido y protestó de manera sutil algunas circunstancias del juego con las que no estaba de acuerdo. Las protestas fueron leves, pero no pasaron desapercibidas para los jugadores azulgranas; “El otro día, en Ipurua, hubo una pequeña pitada y, a mí personalmente, me sorprendió,” declaró Nolaskoain. “Creo que tenemos que ir todos en la misma dirección ahora, porque si te desvías un poco del rumbo, los demás te pillan y ya no tienes tiempo de reconducir la situación.”





??? Peru Nolaskoain: “En este mes y medio que queda, los pequeños detalles marcarán la diferencia”



?? El jugador del Eibar destaca que en Albacete “queremos tener la batuta del partido para hacerles sentir incómodos y jugar a lo que queremos”#AlbaceteBPEibar | #BetiArmaginak?? — SD Eibar (@SDEibar) April 25, 2024

Nolaskoain quiso subrayar la importancia de contar con el apoyo de toda la masa social e hizo un llamamiento para que la afición apoye al equipo incondicionalmente en las seis jornadas que restan para finalizar el campeonato: “Le pediría a la gente que esté con nosotros, como lo han estado hasta ahora. Han estado ‘a full’, nos han dado muchísimo en los momentos más complicados y cuando más lo hemos necesitado.” Para Nolaskoain, el desarrollo final de la liga va a depender en gran medida de la comunión entre equipo y afición en este tramo final del campeonato.





El Albacete, otro equipo de la zona baja, en buen momento.





El Eibar visita el próximo domingo (21:00h) el estadio Carlos Belmonte de Albacete. Por tercera semana consecutiva, medirá sus fuerzas ante un rival de la zona baja que pelea por salvar la categoría y que se encuentra en un buen momento. Al igual que Andorra y Alcorcón, el Albacete ha llegado a este final de temporada en un excelente estado de forma. Los manchegos han perdido un partido de los últimos cinco y han logrado el triunfo en las dos últimas jornadas: “Creo que nunca les he ganado,” afirma Nolaskoain. “Tenemos motivos suficientes para ir motivados a Albacete. Estamos en una posición privilegiada.”





Para el de Zumaia, la clave del partido será “igualarles en intensidad. Tenemos que igualarles en las disputas de balón y, después, ser capaces de desarrollar nuestro juego, llevar la batuta del partido y hacerles sentir incómodos".